В Киеве задержали мошенника, который по схеме «ваш родственник в больнице» обманул пенсионеров на ₴100 тыс.

При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 43-летнему луганчанину, который мошенническим путем завладел средствами двух пенсионеров (ч. ч. 1, 2 ст. 190 УК Украины).

В ходе досудебного расследования установлено, что в течение ноября текущего года мужчина по схеме «ваш родственник в больнице» обманул двух человек. Так, позвонив 83-летнему мужчине на домашний телефон мужчина сообщил, что его крестник попал в ДТП и требует немедленного лечения стоимостью 15 тыс. гривен.

Будучи введенным в заблуждение, мужчина согласился передать злоумышленнику указанную сумму средств.

Впоследствии по аналогичной схеме мужчина обманул 85-летнюю пенсионерку, сообщив, что ее дочь после ДТП нуждается в лечении. Получив согласие потерпевшей оплатить лечение дочери, злоумышленник завладел ее сбережениями на общую сумму более 85 тыс. гривен.

Благодаря оперативному реагированию правоохранителей злоумышленника удалось задержать по «горячим следам». Деньги пенсионерки изъяты.

Сейчас 43-летнему мужчине сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.