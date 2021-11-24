Что будет, если не соблюдать срок депозита

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших сбережениях, узнал о последствиях несоблюдения срока депозита.

Как объясняет ФинКульт, чтобы избежать неприятных ситуаций, на момент заключения депозитного договора в банке, желательно всегда предусматривать сроки депозита.

«В жизни бывает по-разному, порой деньги остаются на счету в банке дольше оговоренного периода, а иногда, в зависимости от жизненной ситуации, их нужно снять раньше. Если вы не забираете свой депозит после истечения срока действия депозитного договора, банк обычно переводит их на счет до востребования, по которому проценты не начисляются или составляют 1−2% в год», — сказано в сообщении.

По вкладу срочному досрочный возврат средств определяется условиями договора: с возможностью досрочного возврата или же без такой возможности.

По вкладу с досрочным возвратом средств, договором определяются условия относительно сроков подачи заявления на досрочное расторжение договора и процентной ставки, которая будет применена банком. В таких случаях банк рассматривает такой вид депозита, как вклад по требованию (до востребования) и выплачивает соответствующую процентную ставку. Если депозит с меньшим сроком — доход уменьшается.

«В договоре может быть прописано, что если сумма крупная, то ее придется заказывать заранее. Это связано с особенностями работы кассы и наличием лимита средств. Если существует возможность забрать средства досрочно, выбирайте банк и вклад так, чтобы свести расходы к минимуму. Если вы досрочно расторгаете договор с уплатой процентов ежемесячно — банк удержит излишне уплаченные вам проценты из суммы вклада», — отметили в ФинКульте.

Важно внимательно читать депозитный договор перед тем, как его подписать. В депозитном договоре должно быть четко указано, что именно произойдет со средствами после истечения срока депозита и должны ли быть перечислены средства на ваш текущий/карточный счет. Поскольку может случиться так, что вы пришли в банк получить деньги по депозитному договору, а банк продлил срок депозита еще на год. Обычно клиент дает согласие на автопролонгацию, когда подписывает договор с соответствующим условием. Если договор заключен онлайн — ставит «галочку» в соответствующем поле в мобильном приложении.

«Поэтому, внимательно читайте договор, обращайте внимание не только на наличие в договоре пункта об автопролонгации, но и интересуйтесь условиями такой автопролонгации: на какой срок будет продлен договор, какая будет процентная ставка по депозиту на продленный период. Чтобы избежать непонятных ситуаций с пролонгацией — отключите автоматическую пролонгацию еще на этапе заключения договора», — добавили в ФинКульте.

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