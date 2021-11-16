Новый Range Rover презентовали в Украине (фото)

На первый взгляд может показаться, что новый Range Rover внешне почти не изменился по сравнению с предшественником, пока не посмотришь на боковины автомобиля, где ручки дверей утоплены вровень с внешними кузовными элементами в стиле кроссоверов Velar и Evoque. Также у внедорожника сократили количество швов и стыков, уменьшили зазоры между кузовными панелями, а перепад рельефа между стеклом и их рамками свели к минимуму, чтобы выполнить единую визуальную плоскость.

Со сменой поколений Range Rover перевели на новую архитектуру MLA-Flex, оснастили новыми силовыми агрегатами, а также дополнили целым рядом уникальных опций, например, активным охлаждением тормозов. Платформа рассчитана не только на версии с ДВС, с которых начались продажи, но и на гибридные модификации (plug-in гибриды) и даже электромобили. Подвеска пневматическая, имеет систему активной стабилизации Dynamic Response Pro. Задние колеса – подрулевочные, что обеспечивает минимальный радиус разворота 11 метров.



Внутри машины не только натуральные дерево и кожа, но и широкий выбор отделки, включая инновационную ткань Ultrafabric и материал Kvadrat. По экологической моде, при производстве этой ткани выделяется на 75% меньше углекислого газа. За звуковой комфорт в автомобилях отвечает система активного шумоподавления.