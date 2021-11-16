Первые 2 проекта концессии дорог в Украине планируют реализовать в следующем году - МИУ

Министерство инфраструктуры Украины в 2022 году рассчитывает на старт двух пилотных проектов концессии автодорог по принципу «платы за доступность».

«В прошлом году „Укравтодор“ презентовал шесть пилотных проектов. К концу этого года планируем подписать договор между МИУ, „Укравтодором“, EBRD и IFC, который предполагает внедрение проекта в два этапа. Первый этап, который должен быть запущен в 2022 году, включает пилот на маршрутах Ягодин-Ковель-Луцк и Харьков-Днепр-Запорожье», — сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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По его словам, в этих проектах плата за проезд не предполагается, так как партнер будет возвращать вложенные инвестиции через механизм «платы за доступность», обслуживая содержание дороги и придорожную инфраструктуру и получая за это платежи из бюджета.

«Предложенная модель строится на долгосрочных контрактах по содержанию дорог — OPRC. То есть инвестор обязуется выполнять все требования по качеству, безопасности и комфорту дороги», — подчеркнул Кубраков.

По его словам, кроме того, Мининфраструктуры работает над проектами классической концессии: инвестор строит за свои деньги и потом возвращает инвестиции за счет снятия платы за проезд по такой дороге — совместно с частным бизнесом.

«Сейчас одна из крупных дорожных компаний Украины вышла с частной инициативой на разработку технико-экономического обоснования строительства дороги по маршруту Краковец-Львов-Броды-Ривне. ТЕО должно ответить на вопрос о целесообразности запуска платного маршрута: будет ли здесь 100%-ный частный капитал или же государство будет присутствовать в каком-то формате», — подчеркнул Кубраков.