Программу энергоэффективности включат в «Большую стройку» — Шмыгаль

В 2022 году частью программы «Большая стройка» станет программа по повышению энергоэффективности.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 24 ноября.

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«Программа энергоэффективности в следующем году станет частью „Большой стройки“. У нас есть несколько проектов с международными партнерами, которые позволят аккумулировать достаточное количество средств на эту программу», — сказал Шмыгаль.

Речь идет, в частности, о реализации совместного с Европейским инвестиционным банком проекта «Энергоэффективность в общественных зданиях», в рамках которого будет проведена модернизация 1 000 зданий.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 19 ноября 2021 года к проектной, имплементационной или завершающим стадиям перешли 662 проекта енергомодернизации домов по программе «Энергодом».

В 2021 году по программе Президента «Большая стройка» в Украине запланировано построить и восстановить 4,5 тыс. км дорог государственного значения, 2 тыс. км местных дорог и 150 мостов.