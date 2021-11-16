0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 74 0

Программу энергоэффективности включат в «Большую стройку» — Шмыгаль

Программу энергоэффективности включат в «Большую стройку» — Шмыгаль

В 2022 году частью программы «Большая стройка» станет программа по повышению энергоэффективности.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 24 ноября.

Читайте также: Отопительный сезон: регионы отчитались о 100% подключении к теплу жилых домов

«Программа энергоэффективности в следующем году станет частью „Большой стройки“. У нас есть несколько проектов с международными партнерами, которые позволят аккумулировать достаточное количество средств на эту программу», — сказал Шмыгаль.

Речь идет, в частности, о реализации совместного с Европейским инвестиционным банком проекта «Энергоэффективность в общественных зданиях», в рамках которого будет проведена модернизация 1 000 зданий.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 19 ноября 2021 года к проектной, имплементационной или завершающим стадиям перешли 662 проекта енергомодернизации домов по программе «Энергодом».

В 2021 году по программе Президента «Большая стройка» в Украине запланировано построить и восстановить 4,5 тыс. км дорог государственного значения, 2 тыс. км местных дорог и 150 мостов.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.