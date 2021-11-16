Как изменится курс гривны к доллару к 2026 году: прогноз МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2026 года. Прогноз улучшен по сравнению с данными за октябрь.
Об этом свидетельствует обновленный Меморандум с МВФ.
Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:
Кроме того, МВФ ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2021 году с 3,5% до 3,2%. В 2022 году рост составит 3,6%, в 2023 году – 3,4%, в 2024 году – 3,8%, в 2025 году – 4,0%, в 2026 году – 4,0%.
Отметим, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.
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