Как изменится курс гривны к доллару к 2026 году: прогноз МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2026 года. Прогноз улучшен по сравнению с данными за октябрь.

Об этом свидетельствует обновленный Меморандум с МВФ.

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:

2021 год – 27,32 грн / доллар (предыдущий прогноз – 27,52 грн / доллар);

2022 год – 27,43 грн / доллар (предыдущий прогноз – 27,41 грн / доллар);

2023 год – 27,91 грн / доллар (предыдущий прогноз – 27,66 грн / доллар);

2024 год – 28,00 грн / доллар (предыдущий прогноз – 27,80 грн / доллар);

2025 год – 28,00 грн / доллар (предыдущий прогноз – 27,80 грн /доллар);

2026 год – 28,00 грн / доллар (предыдущий прогноз – 27,80 грн / доллар).

Кроме того, МВФ ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2021 году с 3,5% до 3,2%. В 2022 году рост составит 3,6%, в 2023 году – 3,4%, в 2024 году – 3,8%, в 2025 году – 4,0%, в 2026 году – 4,0%.

Отметим, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

Справка Finance.ua:

финансисты прогнозируют умеренную девальвацию гривны в конце текущего года и начале следующего;

аналитики Morgan Stanley прогнозируют дальнейшее укрепление гривны: 26 грн/$ в 2021 году; 25,5 грн/$ в 2022-м; 25 грн/$ в 2023 году.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua