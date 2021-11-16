Заказы на Cybertruck превысили 1,2 млн штук – в деньгах это $80 млрд

Американский производитель электромобилей Tesla представил электрический пикап Cybertruck два года назад и уже несколько раз переносил его в серийное производство. Однако количество желающих приобрести самую необычную модель Tesla продолжает расти – с мая оно выросло с 1 млн до 1,2 млн.

Если все они действительно купят Cybertruck, когда он, наконец, появится в продаже, это принесет компании по меньшей мере $80 млрд выручки, пишет HighTech Plus.

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Если бы все пошло по первоначальному графику, то Cybertruck уже сходил бы с конвейера фабрик Tesla. Однако производителю пришлось отложить реализацию этой программы ради наращивания объемов выпуска Model Y. Также возникли трудности с дизайном и техпроцессом изготовления жесткого стального корпуса, что требует новых подходов. В начале сентября информированный источник в компании заявил, что, по словам Маска, начала производства пикапа можно ожидать не ранее конца 2022 года.

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Между тем предварительные заказы продолжают поступать. За первую неделю после анонса Cybertruck было получено 250 000 заявок. И несмотря на пандемию и отсрочки, Tesla продолжает бронировать электропикап. В июне 2020-го желающих было уже более 650 000. В мае 2021-го уже более 1 миллиона. А теперь, по данным неофициального счетчика, количество предзаказов превысило 1 270 000.

При средней стоимости $58 000 общая стоимость забронированных машин составляет более $80 млрд.

Правда, стоит уточнить, что депозит на Cybertruck составляет всего $100 (для модели Y и 3 он был $1000), так что соотношение тех, кто забронировал к тем, кто реально купил, может оказаться совсем другим. Как бы там ни было, Tesla сейчас лидирует на рынке электрических пикапов по количеству предзаказов, хотя ряд компаний уже вышли на рынок с собственными моделями.

Так, начались поставки R1T, в декабре ожидается выход Hummer EV, а в следующем году должен появиться F-150 Lightning. Впрочем, отмечает издание, не так важно, кто вышел на рынок первым, как кто продаст больше.