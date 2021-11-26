Представлен электрический кроссовер GAC Aion LX Plus

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах и интересуется технологическими новинками, узнал от Gizmochina, что компания GAC Group представила свой новый электромобиль, который будет выпущен под брендом Aion.

Речь идёт о кроссовере под названием Aion LX Plus, предлагающем впечатляющую дальность хода — более 1000 километров. Это улучшенная версия ранее анонсированного автомобиля GAC Aion LX.

Батарея. Такая дальность хода автомобиля достигается за счёт массивной аккумуляторной батареи, которая в топовой модели имеет ёмкость 144,4 кВт•ч. Она изготовлена по собственной технологии GAC с использованием эластичных листов, что также делает её на 20% меньше и на 14% легче обычных батарей. Плотность энергии составляет 205 Вт•ч/кг.



Фото: gizmochina.com

Aion LX Plus оснащён двумя электродвигателями, которые передают мощность 725 л.с. на все четыре колеса через двухступенчатую коробку передач.

Размеры. Обновлённый кроссовер длиной 4835 мм, шириной 1935 мм и высотой 1685 мм при колёсной базе 2920 мм. Он получил три лазерных дальномера от RoboSense для улучшения возможностей беспилотного вождения. Они видны снаружи: один установлен на крыше, а ещё два размещены на передних крыльях.



Фото: gizmochina.com

Приборная панель оснащена большим 15,6-дюймовым информационно-развлекательным сенсорным экраном. Бортовой компьютер получил однокристальную систему Qualcomm Snapdragon SA8155P. Также у автомобиля есть панорамный люк на крыше, аудиосистема с 10 динамиками от Alpine и обивка из кожи Napa белого цвета.

Цена. Цену и дату старта продаж Aion LX Plus компания GAC пока не называет, но предположительно новинка выйдет в следующем году и будет стоить в районе 50-60 тысяч долларов США.