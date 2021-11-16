Создали работа, развлекающего домашних животных (фото, видео)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах и узнает об технологических новинках в мире, узнал от Intelligent Living, что американская компания Rockybot.ai разработала робота Rocki Robot, который может стать другом для домашнего животного в отсутствие его владельца.
Технологии позволили домашним животным иметь друга, пока мы в отъезде или заняты.
Как это работает. Rocki Robot позволяет владельцам кошек и собак общаться со своими питомцами из любого места и в любое время (при наличии Wi-Fi).
Владельцы домашних животных могут перемещаться и управлять Rocki со своих устройств iOS или Android с помощью бесплатного приложения, доступного на платформах магазинов приложений, таких как App Store или Google Play.
Преимущества. Робот-компаньон дает много преимуществ, в том числе снижает уровень беспокойства вашего питомца, увеличивает его уровень физических нагрузок и делает его день более увлекательным.
Одна батарея позволяет работать от 3 дней до одной недели, в зависимости от интенсивности пользования.
Стоимость одного экземпляра – 299 долларов США.
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