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Создали работа, развлекающего домашних животных (фото, видео)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах и узнает об технологических новинках в мире, узнал от Intelligent Living, что американская компания Rockybot.ai разработала робота Rocki Robot, который может стать другом для домашнего животного в отсутствие его владельца.

Технологии позволили домашним животным иметь друга, пока мы в отъезде или заняты.

Как это работает. Rocki Robot позволяет владельцам кошек и собак общаться со своими питомцами из любого места и в любое время (при наличии Wi-Fi).

Владельцы домашних животных могут перемещаться и управлять Rocki со своих устройств iOS или Android с помощью бесплатного приложения, доступного на платформах магазинов приложений, таких как App Store или Google Play.

Преимущества. Робот-компаньон дает много преимуществ, в том числе снижает уровень беспокойства вашего питомца, увеличивает его уровень физических нагрузок и делает его день более увлекательным.

Одна батарея позволяет работать от 3 дней до одной недели, в зависимости от интенсивности пользования.

Стоимость одного экземпляра – 299 долларов США.

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По материалам Finance.UA
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