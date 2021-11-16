Правительство предлагает ввести штрафы за повторные нарушения в сферах электроэнергетики и теплоснабжения

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде ввести штрафы за повторные нарушения в сферах электроэнергетики и теплоснабжения.
Соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства 24 ноября.
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В частности, предлагается за повторное нарушение в течение года в технической эксплуатации электростанций и сетей, теплогенерирующих установок, повторное нарушение режима теплоснабжения налагать штраф в размере 10-20 необлагаемых минимумов (170-340 грн).
Предлагается также увеличить размер штрафа за невыполнение законных требований Государственной инспекции энергетического надзора до 10-20 необлагаемых минимумов (сейчас – максимум 10 необлагаемых минимумов), а за повторное такое нарушение – налагать штраф 20-50 необлагаемых минимумов (340-850 грн).
Штрафы будут налагаться на должностных лиц, допустивших упомянутые нарушения.
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