Правительство предлагает ввести штрафы за повторные нарушения в сферах электроэнергетики и теплоснабжения

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде ввести штрафы за повторные нарушения в сферах электроэнергетики и теплоснабжения.

Соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства 24 ноября.

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В частности, предлагается за повторное нарушение в течение года в технической эксплуатации электростанций и сетей, теплогенерирующих установок, повторное нарушение режима теплоснабжения налагать штраф в размере 10-20 необлагаемых минимумов (170-340 грн).

Предлагается также увеличить размер штрафа за невыполнение законных требований Государственной инспекции энергетического надзора до 10-20 необлагаемых минимумов (сейчас – максимум 10 необлагаемых минимумов), а за повторное такое нарушение – налагать штраф 20-50 необлагаемых минимумов (340-850 грн).

Штрафы будут налагаться на должностных лиц, допустивших упомянутые нарушения.