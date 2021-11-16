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Apple судится с разработчиком программы-шпиона Pegasus

Apple судится с разработчиком программы-шпиона Pegasus

Корпорация Apple подала иск против израильской IT-фирмы NSO Group, которая разработала шпионскую программу Pegasus, требуя запретить ей в будущем использовать программное обеспечение, услуги и приборы Apple. Иск подан в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии в городе Сан-Хосе, сообщила американская корпорация во вторник, 23 ноября.

Как уточняется в сообщении, таким образом должно быть «предотвращение дальнейшего злоупотребления продукцией и причинению вреда» Apple.

Об использовании спецслужбами разных стран программы-шпиона израильского разработчика NSO Group стало известно 18 июля, когда были опубликованы результаты журналистского расследования «Проект Pegasus», что продолжалось несколько месяцев. В распоряжение журналистов и правозащитников попал список из 50 тысяч телефонных номеров — потенциальных целей слежки — из нескольких десятков стран.

Как выяснили авторы расследования, власть авторитарных государств могла годами следить за сотнями правозащитников, журналистов и политиков, используя эту программу. Среди вероятных объектов слежки оказались, в частности, высокопоставленные политики, адвокаты, журналисты и правозащитники из Франции, США, Индии, Марокко, Мексики, Венгрии и других стран.

Как стало известно в сентябре, Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ тоже закупило систему электронного шпионажа.

Программа позволяет получить быстрый незаметный доступ к мобильному телефону, прослушивать разговоры, читать переписку и просматривать видео. Шпионское программное обеспечение помогает незаметно включать камеру и микрофон устройства.

Израильские разработчики отвергают все обвинения в свой адрес, утверждая, что клиенты фирмы NSO Group — исключительно официальные госорганизации, которые используют ее продукты для борьбы с терроризмом и организованной преступностью.

По материалам УНН
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