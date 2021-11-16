Кабмин утвердил распределение 150 миллионов субвенции на закупку кислородных станций

Кабинет Министров утвердил порядок использования 150 млн грн субвенции местным бюджетам на закупку кислородных станций.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Продолжаем усиливать способность опорных больниц в регионах. Правительство утвердило порядок использования 150 млн грн субвенции местным бюджетам на закупку кислородных станций”, – написал Шмыгаль.

По его словам, программа направлена на увеличение количества койкомест, которые будут обеспечены централизованной подачей кислорода.

Нардеп Алексей Гончаренко опубликовал приложение к соответствующему постановлению правительства.

Согласно документу, в частности, 11,5 млн грн получит областной бюджет Днепропетровской области, 10,7 млн – Донецкой, 10,7 млн – Хмельницкой.

Распределение между областями – на фото ниже: