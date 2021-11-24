Высокая зарплата или бонусы: по каким критериям украинцы выбирают работу (опрос)

Finance.ua как портал, что следит за рынком зарплат в Украине и мире, узнал, что выберут украинцы – работу без бонусов, но с высокой зарплатой, или с бонусами и страховкой, но с более низким окладом.
Согласно результатам опроса портала Jooble, проведенного в октябре 2021 года, 68,5% украинцев готовы выбрать работу с большей заработной платой, но без социального пакета (страхование, оплата обучения, компенсация проезда, бонусы и так далее).
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Еще 31,5% опрошенных выбрали бы работу с такой же заработной платой, но с дополнительными возможностями от работодателя.
Как выбирают работу:
Что хотят получать дополнительно? Большинство соискателей (52%) выбрали именно бонусы как наиболее важную дополнительную возможность для них. Далее голоса разделились между компенсацией стоимости проезда, страхованием, оплатой обучения, бесплатным проживанием, бесплатным питанием, путевками (в порядке убывания).
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