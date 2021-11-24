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Высокая зарплата или бонусы: по каким критериям украинцы выбирают работу (опрос)

Высокая зарплата или бонусы: по каким критериям украинцы выбирают работу (опрос)

Finance.ua как портал, что следит за рынком зарплат в Украине и мире, узнал, что выберут украинцы – работу без бонусов, но с высокой зарплатой, или с бонусами и страховкой, но с более низким окладом.

Согласно результатам опроса портала Jooble, проведенного в октябре 2021 года, 68,5% украинцев готовы выбрать работу с большей заработной платой, но без социального пакета (страхование, оплата обучения, компенсация проезда, бонусы и так далее).

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Еще 31,5% опрошенных выбрали бы работу с такой же заработной платой, но с дополнительными возможностями от работодателя.

Как выбирают работу:

  • 84,8% соискателей сообщили, что важнейшим критерием для них при выборе работы является уровень заработной платы;
  • в топ-3 также вошли команда и местоположение;
  • к тому же, соискатели отметили, что не менее важными пунктами для них являются руководитель и возможность карьерного роста;
  • меньше всего голосов собрали страхование, оплата обучения, компенсация проезда, бонусы и интересные задания.

Что хотят получать дополнительно? Большинство соискателей (52%) выбрали именно бонусы как наиболее важную дополнительную возможность для них. Далее голоса разделились между компенсацией стоимости проезда, страхованием, оплатой обучения, бесплатным проживанием, бесплатным питанием, путевками (в порядке убывания).

Справка Finance.ua:

  • средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре 2021 года составляла 14 239 гривен;
  • согласно прогнозу премьер-министра Дениса Шмыгаля, в конце 2022 года средняя зарплата в Украине превысит 17,5 тыс. грн.
По материалам Finance.UA
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