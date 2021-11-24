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Apple запатентовала двухэкранный iPhone или iPad

Apple запатентовала двухэкранный iPhone или iPad

Появился новый намёк на выход устройства Apple с гибким экраном. В новом патенте компании описывается гаджет, напоминающий отменённый Surface Neo от Microsoft. Особая конструкция позволяет использовать его в разных режимах и как разные виды устройств.

В патенте описывается устройство, в котором два раздельных экрана установлены на гибкой подложке. В полностью развёрнутом состоянии получается планшет, но его также можно согнуть для получения ноутбука с двумя экранами.

В конструкции также есть упоминание магнитов, которые, вероятно, служат для фиксации половинок в сложенном состоянии.


Изображение: 4pda.to

Интересно, что на изображении есть надпись «двойной экран для iPad, iPhone+». Вероятно, в патенте описывается большой смартфон или планшет, который будет складываться пополам, чтобы его было удобно носить с собой.

Никакие технические особенности не указываются. Ранее многочисленные источники сообщали, что складной iPhone могут представить уже в 2023 году.

По материалам 4PDA
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