Определен самый важный банк мира

Совет по финансовой стабильности (FSB), включающий в себя представителей центробанков стран G20, назвал JPMorgan Chase самым важным банком мира.
Рейтинг 30 ведущих кредитных организаций опубликован на сайте совета.
FSB оценил 30 мировых банков, имеющих статус глобально системно значимых, распределив их по пяти корзинам, в зависимости от величины надбавки к нормативу достаточности капитала, который требуют соблюдать от конкретных банков национальные регуляторы. Норматив достаточности капитала является одним из важнейших финансовых показателей банков в странах, признающих нормы Базельского комитета по банковскому надзору — «Базель III». Норматив рассчитывается как частное от деления собственного капитала банка на размер его активов. При этом из величины активов вычитаются созданные резервы на возможные потери по ссудам, а каждый актив (обычно кредит или облигация) умножается на индивидуальный риск-коэффициент, зависящий от степени его надежности.
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Считается, что соблюдение норматива говорит о способности банка исполнять обязательства перед кредиторами. Помимо этого, национальные центробанки обычно устанавливают дополнительную надбавку к общим требованиям для наиболее системно значимых банков. От величины этой надбавки зависит место конкретного банка в той или иной корзине рейтинга FSB.
Максимально возможная надбавка, свидетельствующая о наивысшей значимости банка для мировой финансовой системы, установлена на уровне 3,5 процента. В нынешнем году такие требования не предъявляются ни к одному банку мира, хотя в прошлогоднем рейтинге им соответствовал JPMorgan Chase. В нынешней версии он отнесен ко второй корзине с надбавкой в 2,5 процента.
В третьей корзине с надбавкой в два процента расположились BNP Paribas, Citi Group и HSBC, в четвертой — с надбавкой 1,5 процента — сразу несколько кредитных организаций: Bank of America, Bank of China, Barclays, China Construction Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Industrial and Commercial Bank of China и Mitsubishi UFJ FG. Для остальных участников списка актуальна надбавка в один процент.
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