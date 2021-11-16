Что произойдет с долларом в конце 2022 года: прогноз JPMorgan

К концу 2022 года доллар в парах с основными валютами укрепится, в то время как курсы евро, юаня, иены и мексиканского песо устремятся вниз. Такой прогноз на днях озвучили аналитики JPMorgan, передает Banker.ua со ссылкой на материалы ProFinance.

По мнению экспертов JPMorgan, главной темой для торговли в следующем году будут расхождения стратегий денежно-кредитной политики мировых Центробанков: регуляторы идут разными путями и преследуют различные цели.

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Аналитики отмечают, что предстоящее повышение ставок ФРС США свидетельствует о переходе к заключительной фазе среднего цикла, когда американская валюта получает наибольшую выгоду.

Так, учитывая предыдущий опыт, эксперты JPMorgan ставят на то, что доллар, по мере приближения первого повышения, будет опережать низкодоходные валюты. Если же Федрезерв начнет повышение ранее предполагаемого срока или же будет делать это более агрессивно, чем прогнозируется сейчас, «американец» начнет укрепляться даже в парах с высокодоходными валютами.

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Утром в среду индекс доллара вырос до 96,51 пункта, прибавив символические 0,02%: в паре с евро американская валюта укрепилась до 1,1244 EUR/USD, тогда как к иене 24 ноября подешевела до отметки 114,98.

Внимание участников рынка сегодня приковано к предстоящей публикации окончательной оценки индекса потребительских настроений в Штатах, а также данных о ВВП США в III квартале, продажах новых домов, доходах и расходах американцев в октябре.

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