В США озвучили детали продажи нефти из резервов

Министерство энергетики США начнет продажу нефти из стратегического резерва в декабре.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, заявки на участие в аукционах компании должны подать не позднее 6 декабря. А контракты будут распределены до 14 декабря.

Поставка нефти начнется с января по апрель 2022 года.

Накануне президент США Джо Байден объявил о намерении продать 50 млн баррелей нефти из резерва, скоординировав этот шаг с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.

Аукционы, о которых объявило Минэнерго, касаются 32 млн баррелей нефти.

Информация о продаже еще 18 млн баррелей нефти из резерва будет обнародована Минэнерго не ранее 17 декабря.

Ведомство планирует вернуть продаваемую нефть в резервы в 2022-2024 годах.

Стоит отметить, что после решения продать нефть из резервов цены на нее поднялись выше 82 долларов за баррель.