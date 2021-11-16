В США озвучили детали продажи нефти из резервов

Министерство энергетики США начнет продажу нефти из стратегического резерва в декабре.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, заявки на участие в аукционах компании должны подать не позднее 6 декабря. А контракты будут распределены до 14 декабря.
Поставка нефти начнется с января по апрель 2022 года.
Накануне президент США Джо Байден объявил о намерении продать 50 млн баррелей нефти из резерва, скоординировав этот шаг с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.
Аукционы, о которых объявило Минэнерго, касаются 32 млн баррелей нефти.
Информация о продаже еще 18 млн баррелей нефти из резерва будет обнародована Минэнерго не ранее 17 декабря.
Ведомство планирует вернуть продаваемую нефть в резервы в 2022-2024 годах.
Стоит отметить, что после решения продать нефть из резервов цены на нее поднялись выше 82 долларов за баррель.
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