Одноразовые пакеты в магазинах Украины сделают платными: названа сумма

Кабинет Министров Украины намерен установить минимальные розничные цены на пластиковые пакеты. Проект документа подготовлен Министерством экономики.
Постановление планировалось одобрить на заседании правительства 17 ноября, однако решение было отложено.
Цены за пакеты. Документом устанавливаются минимальные розничные цены на пластиковые пакеты в форме рукава, с дном и открытой горловиной со стенками толщиной более 50 микрометров в таких размерах, гривен за один пакет с НДС:
Эти розничные цены является минимально допустимым уровнем цен на пластиковые пакеты (независимо от ширины, длины, глубины боковых складок, нанесенного маркировки), который может применяться субъектом хозяйствования, осуществляющим распространение пластиковых пакетов.
Что предлагают? Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, законом «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины» определено, что распространение пластиковых пакетов проводится исключительно на платной основе.
Требования закона не распространяются на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхтонкие пластиковые пакеты шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек), предназначенные для упаковки и/или транспортировки свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов, льда и распространяются в объектах розничной торговли как первичная упаковка до 1 января 2023 года.
Законом запрещается распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг сверхтонких пластиковых пакетов (со стенками толщиной менее 15 микрометров); тонких пластиковых пакетов (со стенками толщиной от 15 до 50 мкм); оксоразлагающихся пластиковых пакетов.
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