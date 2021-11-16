Межбанк: на рынке сегодня будет очень жарко

В эту среду на валютном рынке Украины наступает «момент истины» по курсу доллара и его перспективам на ближайшие дни. Существенный рост курса последних дней и фактически его тестирование вчера уровней в 26,90 гривен при пяти интервенциях Нацбанка по продаже валюты — уже серьезная заявка американской валюты на быстрое достижение уровня в 27 гривен с целью в 27,20−27,30 к концу ноября и на начало декабря.

И такая перспектива уже порядком напугала клиентов, да еще и на фоне предстоящих выплат возмещений НДС экспортерам и постепенного выхода нерезидентов из украинских ОВГЗ. Поэтому, кроме текущего спроса на валюту добавляется еще и отложенный ранее спрос со стороны тех клиентов, кто до этого привык уже к постепенному укреплению нацвалюты. В сочетании с покупками валюты «зелеными энергетиками», все это создает значительное давление на гривну.

И в текущей ситуации этому может противостоять только Нацбанк. Поэтому, по факту, от его оперативности по выходу на межбанк для тушения курсовых пожаров с интервенциями, их ценников и главное наличия «желания» НБУ в части борьбы против девальвации гривны — и будет сегодня и в ближайшие дни зависеть курсообразование и сам тренд на межбанке.

По нашим расчетам, если регулятор решит и дальше «побороться» за курс ниже отметки в 27 гривен за доллар, то для этого Нацбанку понадобится еще потратить не менее $ 150−270 млн за ближайшую неделю. Если же он не станет активно проводить интервенции или будет это делать в очень незначительных объемах, то курс на межбанке 27,20−27,30 гривен — это уже достаточно близкое будущее. Тем более, на фоне роста спроса на наличную валюту со стороны населения, которое тоже начинает нервничать и скупать валюту как через онлайн приложения, так и в обменниках.

По данным Finance.ua, пока НБУ настроен все же бороться за курс, но если суммы продаж приблизятся к тем объемам, которые он недавно выкупил в резервы у Укрэнерго, то регулятор может и передумать. И даже получение транша МВФ в таком случае не станет аргументом в пользу «обороны» гривны в этом вопросе.

Кроме этого, сегодня пройдут расчеты по вчерашнему аукциону Минфина Украины по размещению ОВГЗ (чиновники продали бумаг на 4,4 млрд гривен), но при этом Минфин и должен погасить процентов на почти равнозначную сумму. Поэтому в целом, это особо на ресурсный и валютный рынки не повлияет.

Основной враг для гривны на сегодня — это наращивание отложенного спроса на валюту у небольших клиентов и населения при резкой активизации по покупке доллара и евро со стороны крупных клиентов на фоне приближения выходного в США Дня благодарения. Завтрашний выходной четверг в Америке приведет к активизации всех клиентов сегодня на межбанке и по нашим расчетам, объем операций на торгах в среду составит не менее $ 180−215 млн при заключении до 600−670 сделок.

Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua, 24 ноября будут в пределах: доллар — коридор 26,8 27,05 грн, евро — коридор 30,05−30,40 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 26,70−27,10 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 20−25 коп, а в кассах банков до 30 коп.

Евро: в банках коридор от 29,85 до 30,50 грн при спреде до 30−35 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора от 30,05 до 30,45 грн при спреде в пределах до 20−30 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 26,85 / 26,87

евро — 30,20 / 30,22

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке