СБУ предотвратила незаконную приватизацию гидротехнических сооружений Киевской области и столицы

Сотрудники СБУ предотвратили масштабную схему незаконной приватизации в Киеве и области. Злоумышленник планировал завладеть гидротехническими сооружениями и земельными участками.
Об этом пишет пресс-служба СБУ.
«Воспользовавшись пробелами в законодательстве, злоумышленники незаконным способом пытались приватизировать „ничейные“ ГТС и 12 земельных участков в столице и окрестностях», — пишет пресс-служба.
Общая стоимость государственной и коммунальной собственности имущества составляет более 4,2 млрд гривен.
Согласно данным правоохранителей, гражданин Украины обратился с запросом о собственности ГТС и земельных участков. После формального ответа, что имущество не находится в собственности — мужчина взял его на «ответственное хранение», а впоследствии начал процедуру приватизации.
Согласно ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, мужчине грозит лишение свободы сроком до шести лет.
«В настоящее время наложен арест на имущество и имущественные права 12 земельных участков и гидротехнических сооружений общей стоимостью более 4,2 млрд грн, которые расположены в Оболонском, Подольском, Деснянском районах Киева и Вышгородском и Обуховском районах Киевской области», — добавляет пресс-служба СБУ.
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