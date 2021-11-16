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СБУ предотвратила незаконную приватизацию гидротехнических сооружений Киевской области и столицы

СБУ предотвратила незаконную приватизацию гидротехнических сооружений Киевской области и столицы

Сотрудники СБУ предотвратили масштабную схему незаконной приватизации в Киеве и области. Злоумышленник планировал завладеть гидротехническими сооружениями и земельными участками.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

«Воспользовавшись пробелами в законодательстве, злоумышленники незаконным способом пытались приватизировать „ничейные“ ГТС и 12 земельных участков в столице и окрестностях», — пишет пресс-служба.

Общая стоимость государственной и коммунальной собственности имущества составляет более 4,2 млрд гривен.

Согласно данным правоохранителей, гражданин Украины обратился с запросом о собственности ГТС и земельных участков. После формального ответа, что имущество не находится в собственности — мужчина взял его на «ответственное хранение», а впоследствии начал процедуру приватизации.

Согласно ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, мужчине грозит лишение свободы сроком до шести лет.

«В настоящее время наложен арест на имущество и имущественные права 12 земельных участков и гидротехнических сооружений общей стоимостью более 4,2 млрд грн, которые расположены в Оболонском, Подольском, Деснянском районах Киева и Вышгородском и Обуховском районах Киевской области», — добавляет пресс-служба СБУ.

По материалам РБК-Украина
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