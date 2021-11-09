Промышленное производство Украины возобновило рост

В октябре 2021 года промышленное производство в Украине возобновило рост после небольшого снижения в сентябре – на 1,4% по сравнению с октябрем прошлого года. В месячном соотношении оно увеличилось на 7,8% по отношению к сентябрю 2021-го. Такие данные опубликовала Государственная служба статистики Украины.
В прошлом месяце наибольший рост наблюдался в сфере поставок электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 7,6% (к октябрю 2020 г.), в добывающей промышленности – на 0,6%, перерабатывающей – на 0,4%. В разрезе регионов увеличение объемов производства зафиксировано в Хмельницкой (+25%), Винницкой (+10,7%), Сумской (+8,4%) и Ивано-Франковской (+6,1%) областях.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В МВД готовят законопроекты об усилении ответственности за нарушения ПДДВчера, 15:02 - 788 6
Глава НБУ сделал подарок в Швейцарии за 78,3 млн гривен - СМИВчера, 16:34 - 2088 4
«Большая стройка» отремонтировала самый большой путепровод ЗакарпатьяВчера, 16:15 - 897 3
НАБУ объявило нардепу подозрение в сокрытии имущества на почти 60 млн грнВчера, 12:19 - 990 3
Межбанк: будет ли сегодня новый взлет котировокВчера, 10:54 - 1518 3
Что будет с гривной после транша МВФ: эксперт спрогнозировал новый курсВчера, 13:01 - 6701 1
Глава НБУ сделал подарок в Швейцарии за 78,3 млн гривен - СМИВчера, 16:34 - 2088 4
Клоны сайтов Приват и Monobank охотятся за персональными данными украинцев (фото)Вчера, 05:17 - 1749 2
Как полиция будет проводить проверки страхового полиса без остановки автоВчера, 21:05 - 1583 1
Межбанк: будет ли сегодня новый взлет котировокВчера, 10:54 - 1518 3
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)Вчера, 10:33 - 198
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 999 1
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 1503 5
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 3355 6
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 1434