Промышленное производство Украины возобновило рост

В октябре 2021 года промышленное производство в Украине возобновило рост после небольшого снижения в сентябре – на 1,4% по сравнению с октябрем прошлого года. В месячном соотношении оно увеличилось на 7,8% по отношению к сентябрю 2021-го. Такие данные опубликовала Государственная служба статистики Украины.

В прошлом месяце наибольший рост наблюдался в сфере поставок электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 7,6% (к октябрю 2020 г.), в добывающей промышленности – на 0,6%, перерабатывающей – на 0,4%. В разрезе регионов увеличение объемов производства зафиксировано в Хмельницкой (+25%), Винницкой (+10,7%), Сумской (+8,4%) и Ивано-Франковской (+6,1%) областях.