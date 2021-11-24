OnePlus запатентовала складывающийся втрое смартфон

Хотя глава OnePlus Пит Лау в прошлом критиковал складные смартфоны за их недостатки, в компании всё же работают над такими устройствами. По крайне мере придумывают, как они могут выглядеть и как их сделать.
Это первый из известных патентов OnePlus на складной смартфон: в нём описывается устройство, состоящее из трёх частей и способное сгибаться сразу в двух местах. Интересно, что одна из секций значительно толще двух других. Вероятно, именно в ней должны находиться аккумулятор, камеры и прочая электроника.
В сложенном виде гаджет напоминает самый обычный смартфон, а вот в полностью разложенном получится широкоформатный планшет. Примечательно, что конструкция предусматривает и другие способы использования. Например, сложив одну часть под другую, можно получить небольшой планшет с одинаковой толщиной по всей площади (кроме выступающего шарнира).
Изображение: LetsGoDigital
Есть также возможность сложить его в виде треугольника, чтобы устройством пользовались сразу два человека или чтобы его можно было без подставки положить на стол для просмотра видео. OnePlus также описывает применение магнитов, которые фиксируют гаджет в том или ином положении.
Изображение: LetsGoDigital
Маловероятно, что OnePlus выпустит в ближайшее время подобный гаджет, но патент явно показывает, что компания всё же заинтересована в складном форм-факторе.
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