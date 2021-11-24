Huawei выпустила серию портативных электростанций для бытовой техники

Ассортимент техники Huawei пополнила серия переносных аккумуляторов iSitePower-M Mini для подключения приборов с рабочим напряжением 220 вольт. Новинки могут работать как в помещении, так и на улице, и поддерживают сразу несколько способов «дозаправки» встроенных аккумуляторов.
В линейку iSitePower-M Mini входят две модели с батареями на 500 и 1000 Втч. Их можно использовать для автономного питания мультиварок, электрических вентиляторов, кофемашин и других маломощных бытовых устройств. Новинки получили корпус из алюминиевого сплава, заодно выполняющий роль радиатора для пассивного охлаждения.
Набор коннекторов портативных электростанций включает две розетки с выходным напряжением 220 вольт, а также порт USB Type-C с поддержкой технологии PowerDelivery 3.0 и максимальной мощностью до 60 Вт. Остаток заряда АКБ и другие параметры можно отслеживать на встроенном ЖК-дисплее.
Подзаряжать батареи новинок можно от бытовой электросети, автомобиля или солнечных панелей. Заявленное время полной «заправки» моделей с АКБ на 500 и 1000 Вт/ч составляет 3 и 4,5 часа соответственно. Гаджет получил несколько степеней защиты, в том числе от короткого замыкания и перенапряжения. Huawei отмечает, что перед серийным производством оба устройства прошли свыше 100 различных тестов.
Стоимость iSitePower-M Mini на 500 Вт/ч в Китае составляет $384. Модель с аккумулятором на 1000 Вт/ч обойдётся покупателям в $665.
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