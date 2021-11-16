Что украинцы планируют покупать в «Черную пятницу» (инфографика)

Украинцы хорошо знают о распродажах, больше всего – о Черной пятнице.

Об этом говорят данные исследования Kantar online TRACK, проведенного в октябре 2021.

О Black Friday (Черной пятнице) известно 87% опрошенных. Также популярностью пользуются зимние распродажи – о новогодних скидках знают 57% опрошенных, а о рождественских – 45%.

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Покупают ли что-то во время распродаж:

среди осведомленных относительно распродаж украинцев 53% ответили, что обычно делают покупки во время скидок к Черной пятнице, 30% – покупают товары с новогодними скидками и 18% – с рождественскими;

сейчас 71% планируют приобрести товары на нынешней новогодней распродаже, 66% – на рождественской и 64% – на Черную пятницу.

Покупки на Черную пятницу более распространены среди молодежи – 62% опрошенных в возрасте 18-29 лет ответили, что обычно покупают товары во время этой распродажи. Сейчас 73% молодежи планируют покупки на Черную пятницу (против 53% и 64% по выборке в целом).

Что покупают? На Черную пятницу планируют покупать:

одежду (42%);

бытовую технику (34%);

обувь (30%);

смартфоны и мобильные телефоны (28%);

подарки (23%);

товары для дома (23%);

косметику и духи (22%).

Около половины собираются потратить на покупки до 3 тыс. грн (48%).

Те, кто планирует делать покупки на Черную пятницу, видят в этой распродаже прежде всего лишь возможность приобрести что-то со скидками (52%), а также возможность приобрести много разных товаров вместе по сниженной цене (41%).

Среди тех, кто не планирует покупать что-то на Черную пятницу, бытует мнение, что эта распродажа является обманом (37%). Еще 32% не планируют покупать ничего из-за экономии своих средств.

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