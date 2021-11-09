Межбанк: будет ли сегодня новый взлет котировок

Вторник будет очень сложным днем на валютном рынке. Ситуация с валютой за последние дни явно изменилась и давление на гривну резко возросло.

Это чувствуют уже как простые клиенты, так и сами банки с НБУ. Не зря регулятор уже на прошлой неделе продал «чистыми» $ 103 млн, а на этой уже только за понедельник около $ 100 млн.

Ажиотаж нарастает, умело подогреваемый как классическими спекулянтами-мелкими банками, так и крупными экспортерами. Первые оперативно выкупают самые дешевые предложения на межбанке и затем играют «на повышение», а вторые просто придерживают валютную выручку в ожидании возмещений НДС и продают валюту порционно, формируя за счет этого формальную нехватку валюты на рынке. Тем более, что клиенты-покупатели спешат закрыть свои сделки до четверга 25 ноября, который из-за Дня благодарения в США пройдет на украинском межбанке по доллару на условиях поставки валюты ТОМом, а значит, будут более сговорчивы по курсу.

В итоге — разогрев рынка, нервозность среди клиентов, вынужденные интервенции Нацбанка по продаже доллара и доллар в обменниках финкомпаний по 27 гривен на утро вторника.

Сегодня Нацбанку надо показать «кто в доме хозяин», и оперативно погасить уже с самого утра нарастающий ажиотаж, а не ждать середины дня с интервенцией по принципу «авось само как-то уладится». Не уладится, и регулятору придется быстро на это реагировать, иначе все скачки курса будут немедленно отражаться новым скачком инфляционных процессов в стране.

Кроме этого, нерезиденты продолжают выходить из украинских ОВГЗ (на 23.11.2021 их портфель в гривневом эквиваленте снизился до 93,31 млрд гривен), что также приводит к дополнительному спросу на валюту с их стороны на нашем межбанке.

Сегодня очередной аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Чиновники переиграли его условия: сняли все ограничения по покупке облигаций и добавили бумаги на 203 дня. В итоге, на момент написания статьи чиновники хотят разместить ОВГЗ в гривне на 70 дней, на 203 дня, 385 и 420 дней и на 707,1071 и 1631 день.

По нашему прогнозу, 23 ноября Минфин сможет разместить гривневые ОВГЗ с доходностью от 9,5% до 12,75% годовых в зависимости от их сроков при общем объеме продажи в пределах от 4,7 до 10,1 млрд гривен. Негласный торг по доходности между потенциальными покупателями бумаг и Минфином Украины продолжится. Эти суммы размещений не станут принципиально влиять на валютный рынок и страховать гривну, так как спрос на валюту пока явно превышает подобные объемы и нерезиденты не станут в этот раз активно продавать валюту, чтобы купить гривневые облигации.

По нашему прогнозу, во вторник объем сделок на торгах составит не менее $ 180−215 млн при заключении до 490−670 сделок, а НБУ снова придется выходить на рынок как минимум один раз, чтобы снизить ажиотаж по покупке валюты на торгах.

Решение МВФ о выделении транша Украине психологически окажет сегодня поддержку нацвалюте, но главными для удержания курса будут действия Нацбанка.

Попытки загнать курс выше к уровням 26,80−26,90 гривен за доллар сегодня продолжатся.

Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua, 23 ноября будут в пределах: доллар — коридор 26,65 — 26,95 грн, евро — коридор 29,95 — 30,30 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 26,60−27,10 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 20−25 коп, а в кассах банков до 30 коп.

Евро: в банках коридор от 29,70 до 30,35 грн при спреде до 25−35 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора от 29,90 до 30,35 грн при спреде в пределах до 30 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 26,75 / 26,77

евро — 30,10 / 30,12

Курсы валют на Межбанке

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