Tesla Model 3 уступила лидерство в Европе (данные за октябрь)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках и следит за авторынком, узнал от Automotive News Europe, какие электроавто сейчас популярны в Европе.

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Аналитическое агентство Jato Dynamics опубликовало данные о продажах в Европе новых легковых и легких коммерческих автомобилей в октябре.

В лидеры продаж октября неожиданно вырвался французский паркетник Peugeot 2008, разошедшийся тиражом чуть более 18 тысяч экземпляров.

Второе и третье места заняли конкуренты из концерна Renault с моделями Renault Clio и Dacia Sandero.

Крупнейшему автогиганту мира Volkswagen пришлось довольствоваться лишь девятым местом в рейтинге – с паркетником T-Roc, проданным в количестве 12 116 штук.

Единственным автомобилем в топ-10, который показал положительную динамику, оказался хэтчбек Fiat 500.

Напомним, по сообщению Главного сервисного центра МВД, все больше и больше украинцев выбирают для себя именно „зеленый“ вид транспорта. Кроме того, как отмечается, для электроавтомобилей предусмотрены специальные зеленые номера.

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