Tesla Model 3 уступила лидерство в Европе (данные за октябрь)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках и следит за авторынком, узнал от Automotive News Europe, какие электроавто сейчас популярны в Европе.
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Аналитическое агентство Jato Dynamics опубликовало данные о продажах в Европе новых легковых и легких коммерческих автомобилей в октябре.
В лидеры продаж октября неожиданно вырвался французский паркетник Peugeot 2008, разошедшийся тиражом чуть более 18 тысяч экземпляров.
Второе и третье места заняли конкуренты из концерна Renault с моделями Renault Clio и Dacia Sandero.
Напомним, по сообщению Главного сервисного центра МВД, все больше и больше украинцев выбирают для себя именно „зеленый“ вид транспорта. Кроме того, как отмечается, для электроавтомобилей предусмотрены специальные зеленые номера.
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