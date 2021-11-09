США вводят новые санкции против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты в понедельник объявили о решении ввести дополнительные санкции в связи с газопроводом «Северный поток-2».

Об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, обнародованном Госдепом 22 ноября.

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Блинкен рассказал, что Госдепартамент подал в Конгресс США отчет с включением в санкционный список двух судов и связанной с Россией компании Transadria Ltd., участвующих в проекте. Отчет предоставлен в соответствии с законом О защите энергетической безопасности Европы 2019 года (PEESA).

«Transadria Ltd. попадет под санкции в связи с PEESA, а ее судно „Марлин“ будет определено как заблокированное имущество», — заявил Блинкен, не предоставив деталей относительно второго судна.

Он подчеркнул, что в целом администрация США уже наложила санкции на 8 человек и определила 17 их судов как заблокированную собственность в соответствии с PEESA в связи с «Северным потоком-2».

«Несмотря на то, что администрация продолжает выступать против трубопровода „Северный поток-2“, в том числе из-за наших санкций, мы продолжаем работать с Германией и другими союзниками и партнерами, чтобы снизить риски, которые трубопровод создает для Украины и стран НАТО и ЕС на передовой, и дать отпор вредной деятельности России, в частности в энергетической сфере», — заявил Блинкен.

Этим летом администрация Байдена отказалась от санкций против оператора трубопровода и в июле достигла договоренности с Германией по завершению строительства газопровода.

Германия согласилась принять меры против РФ, если Россия будет использовать газ как оружие в своих отношениях с Украиной, но в соглашении с США не было конкретных критериев того, как это будет оцениваться.