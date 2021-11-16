НБУ согласовал программу капитализации Укрэксимбанка

Национальный банк согласовал программу капитализации/реструктуризации государственного Укрэксимбанка по результатам оценки его устойчивости.

Правление НБУ своим решением согласовало программу реструктуризации, составленную по результатам оценки устойчивости Укрэксимбанка по состоянию на 1 января 2021 года, согласно требованиям по оценке устойчивости банков и банковской системы и с учетом запланированных мероприятий и фактических событий, произошедших в деятельности банка после этой отчетной даты, сообщает пресс-служба банка.

По результатам стресс-тестирования по неблагоприятному макроэкономическому сценарию необходимый уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) Укрэксимбанка составил 39,1%, необходимый уровень норматива достаточности основного капитала (Н3) – 37,6%, что требовало составления программы капитализации/реструктуризации.

«В то же время запланированные мероприятия по улучшению финансового состояния, фактические события, произошедшие в его деятельности после 1 января 2021 г. (даты оценки устойчивости), и неучет риска инвестирования в государственные ценные бумаги улучшают значение расчетных необходимых значений нормативов капитала и уменьшают их до нормативного уровня. В частности норматив Н2 уменьшился до 10%, Н3 – до 7%», – отмечает госбанк.

При рассмотрении программы было учтено, что в течение 2021 года Укрэксимбанк значительно улучшил операционную эффективность, снизил стоимость фондирования, увеличив чистую процентную маржу, и оптимизировал структуру баланса, что, в частности, отразилось в увеличении финансового результата.

«Мы ожидаем, что амбициозные показатели, заложенные в Стратегию развития Укрэксимбанка на 2021-2024, в первом отчетном году после ее принятия будут превзойдены. По результатам выполнения планов и с учетом рисков изменений внешней среды банк будет проводить необходимые корректировки для дальнейшего обеспечения финансовой устойчивости”, – отметил и.о. председателя правления Укрэксимбанка Сергей Ермаков.