0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 46 0

НБУ согласовал программу капитализации Укрэксимбанка

НБУ согласовал программу капитализации Укрэксимбанка

Национальный банк согласовал программу капитализации/реструктуризации государственного Укрэксимбанка по результатам оценки его устойчивости.

Правление НБУ своим решением согласовало программу реструктуризации, составленную по результатам оценки устойчивости Укрэксимбанка по состоянию на 1 января 2021 года, согласно требованиям по оценке устойчивости банков и банковской системы и с учетом запланированных мероприятий и фактических событий, произошедших в деятельности банка после этой отчетной даты, сообщает пресс-служба банка.

По результатам стресс-тестирования по неблагоприятному макроэкономическому сценарию необходимый уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) Укрэксимбанка составил 39,1%, необходимый уровень норматива достаточности основного капитала (Н3) – 37,6%, что требовало составления программы капитализации/реструктуризации.

«В то же время запланированные мероприятия по улучшению финансового состояния, фактические события, произошедшие в его деятельности после 1 января 2021 г. (даты оценки устойчивости), и неучет риска инвестирования в государственные ценные бумаги улучшают значение расчетных необходимых значений нормативов капитала и уменьшают их до нормативного уровня. В частности норматив Н2 уменьшился до 10%, Н3 – до 7%», – отмечает госбанк.

При рассмотрении программы было учтено, что в течение 2021 года Укрэксимбанк значительно улучшил операционную эффективность, снизил стоимость фондирования, увеличив чистую процентную маржу, и оптимизировал структуру баланса, что, в частности, отразилось в увеличении финансового результата.

«Мы ожидаем, что амбициозные показатели, заложенные в Стратегию развития Укрэксимбанка на 2021-2024, в первом отчетном году после ее принятия будут превзойдены. По результатам выполнения планов и с учетом рисков изменений внешней среды банк будет проводить необходимые корректировки для дальнейшего обеспечения финансовой устойчивости”, – отметил и.о. председателя правления Укрэксимбанка Сергей Ермаков.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.