Водители в Польше и в Украине: уровень зарплат и требования

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал от портала grc.ua об уровне зарплат водителей в Польше и в Украине.

Как пишут аналитики портала, заработная плата водителей зависит в первую очередь от вида транспортного средства, а также места работы и типа перевозок.

В Украине, для работы водителем необходимо иметь водительское удостоверение соответствующей категории, опыт вождения не менее 3 лет, знать правила дорожного движения, быть внимательным. Несомненным плюсом для специалиста будет наличие технического образования, что позволит быстро устранить неисправность в случае необходимости.

Обязательные требования для вакансии «Водитель-экспедитор»: опыт работы водителем, водителем-экспедитором; водительское удостоверение кат. З, С1. Требуется опыт работы: 1-3 года. Работодатель предлагает: официальное трудоустройство, конкурентную зарплату, пятидневную рабочую неделю.

Для вакансии «Персонального водителя» чаще всего нужен опыт работы 3-6 лет. В обязанности входят: обеспечение комфортного сопровождения руководителя в течение рабочего дня; своевременная подача автомобиля в назначенное место и время; заблаговременное планирование оптимального маршрута движения с целью быстрого перемещения; контроль технического состояния ТС, уход за ТС, содержание его в чистоте (регулярная мойка ТС); выполнение административно-хозяйственных поручений руководителя. Важными условиями являются также обеспечение профессионального и безопасного вождения и соблюдение правил этикета и конфиденциальности.

Несколько отличаются требования к претендентам в Польше. Европейским компаниям в основном необходимы водители категорий C+E, то есть дальнобойщики. В обязанности водителей входят: управление транспортным средством: MAN, Scania, Volvo, Iveco; ответственность за сохранность груза, безопасная транспортировка грузов из пункта в пункт; перевозка полуприцепов штора или полуприцепов тентов, полуприцепов с жестким кузовом, сменных кузовов/контейнеров, стандартных полуприцепов и мега прицепов. К обязательным требованиям относятся: наличие действующего водительского удостоверения категории C+E; действующий биометрический паспорт с безвизовым режимом не менее одного месяца и минимум 3 месяца до истечения срока действия визы.

Другая популярная категория в Польше – водитель городских автобусов (в крупных транспортных компаниях). Обязанностями для таких вакансий являются: обслуживание городских и пригородных линий; безопасная перевозка пассажиров на маршрутах; сообщение о дефектах и повреждениях транспортного средства, замеченных во время движения; информирование контролирующего персонала о возникновении трудностей на маршруте; работа на больших автобусах, в том числе на так называемых “гармошках”.

Уровень заработной платы

По данным кадрового портала grc.ua 50% работодателей предлагают водителям в Украине заработную плату от 15 000 грн. От 22 600 грн предлагают 30%. Предложений с оплатой от 30 200 грн – 10%, от 37 800 грн – 7%. Зарплату размером от 45 400 грн готовы платить всего 3% работодателей. Чаще всего это вакансии персональных водителей.

Для водителей в Польше предлагаемая заработная плата составляет: от 43 700 грн (42% предложений о работе), от 57 500 грн (33%), от 62 100 грн – (25% вакансий на сайте).

Средняя предлагаемая заработная плата водителей составляет 21 200 грн, в то время как средняя предлагаемая заработная плата водителей в Польше составляет 52 900 грн.

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