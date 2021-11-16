Компания HyperloopTT презентовала пассажирскую капсулу для скоростной транспортной системы

Калифорнийский стартап HyperloopTT (Hyperloop Transportation Technologies), основанный в 2013 году, ранее открыл тестовый туннель Гиперлуп, а теперь представил пассажирскую капсулу для него.
Кабина капсулы HyperloopTT сочетает лучшие решения из салонов самолетов и железнодорожных вагонов высокого класса, а также добавляет технологичность, которой не имеет воздушный и рельсовый транспорт.
Hyperloop Transportation Technologies была создана с использованием подхода коллективного сотрудничества (краудсорсинга) для разработки коммерческих транспортных систем по всему миру на основе концепции Hyperloop.
Предполагается, что пассажирские и грузовые транспортные капсулы смогут перемещаться в специальных тоннелях на скоростях, доступных разве что самолетам, и многие компании работают над воплощением этого видения в реальность.
HyperloopTT из Лос-Анджелеса несколько лет назад объявила, что разработала полномасштабный тестовый трек, а недавно представила свой HyperPort, предназначенный для перевозки грузов.
Фото: Autoevolution
Теперь компания HyperloopTT впервые показала, как будет выглядеть пассажирская капсула. Дизайн сосредоточен на безопасности, комфорте, развлечениях и производительности, в отделке использованы самые современные материалы и технологии. Интерьер салона выполнен из прочных и экологически чистых материалов и способен вместить до 30 пассажиров. В капсуле также нашлось место для багажных отсеков, снэк-бара и гардеробной.
Есть искусственный свет с дневным и ночным режимами, которые не позволят пассажирам чувствовать клаустрофобию. Поскольку это закрытое пространство, HyperloopTT также обеспечил капсулу очистителем воздуха, способным уничтожать вредные микробы, вирусы и бактерии.
Фото: Autoevolution
Каждое сиденье будет иметь камеру распознавания лиц и индивидуальный сенсорный планшет. Также будет регулируемый микроклимат, а пассажиры смогут заряжать свои устройства беспроводным способом. Кроме того, они смогут соединять свои устройства с экранами капсулы.
Сейчас компания готовится к интеграции капсулы в свою экспериментальную транспортную магистраль, но когда начнется коммерческая эксплуатация системы, HyperloopTT пока не сообщает.
Фото: Autoevolution
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