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Компания Great Wall представила электрический седан Saloon Mecha Dragon

Компания Great Wall представила электрический седан Saloon Mecha Dragon

Китайский концерн Great Wall Motors добавил в линейку своих брендов GWM, Haval, Tank, Wey и Ora новый, предназначенный для электромобилей премиум класса. Новый бренд получил название Saloon, а его первой моделью стал Mecha Dragon.

Saloon Mecha Dragon дебютировал на автосалоне в Гуанчжоу. Четырехдверный автомобиль напоминает 3D-модель с низким количеством полигонов – сегментов, из которых образуется любая форма. Если в объемной модели Porsche Taycan в сотни или тысячи раз уменьшить полигональность, может получиться что-то очень похожее на Mecha Dragon.

Такой подход к дизайну не новый и был использован в Tesla Cybertruck, обоих электрокарах марки Bollinger и нескольких других новинках современности. Название усиливает эффект, отсылая к временам 8-битных игровых консолей и выпуклых кинескопов телевизоров, поскольку Mecha Dragon (Механический Дракон) был злым боссом в популярной игре Mega Man 2.


Фото: Motor1

“Дракон” получил двухмоторную силовую установку, развивающую 550 лошадиных сил мощности и генерирующую крутящий момент в 750 Нм. Аккумуляторы емкостью 115 киловатт-часов должны обеспечить запас хода в 802 километра (оценка по китайской методике CLTC). Аккумулятор поддерживает скоростную зарядку током до 480 киловатт, что обеспечивает 50% энергии за 10 минут на проводе.


Фото: Motor1

Mecha Dragon выпустят ограниченной серией в количестве 101 экземпляр. Стоит электрокар от 488 800 юаней (2 млн гривен, 76 500 долларов), но следующие модели бренда обещают быть значительно дороже – от 3 миллионов гривен, или 120 тысяч долларов.


Фото: Motor1

По материалам Телеканал 24
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