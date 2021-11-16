Все новые здания в Великобритании должны будут оснащаться зарядными станциями для электромобилей

Великобритания занимает одну из самых агрессивных позиций в Старом Свете по поводу сроков отказа от продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания: в чистом виде они прекратятся к 2030 году, а гибридам отведено ещё пять лет присутствия на рынке. Власти страны со следующего года будут требовать от застройщиков оснащения всех новых зданий зарядными станциями.
Ранее уже сообщалось, что правительство Великобритании готово выделить до $425 млн в ближайшие два года на строительство нескольких тысяч зарядных станций.
Как отмечает Reuters, на этой неделе премьер-министр Борис Джонсон (Boris Johnson) объявит о вступлении в силу закона, который позволит до конца десятилетия ежегодно вводить в строй по 145 тысяч зарядных станций по всей Великобритании.
Отныне застройщики будут обязаны оснащать зарядными станциями все новые жилые и офисные, а также торговые здания. Проекты по реконструкции зданий с прилегающими парковками более чем на 10 машиномест тоже должны предусматривать установку зарядной станции для электромобилей. Современные технические решения позволяют прятать зарядные пункты в колонках, утапливаемых в тротуар, либо в фонарных столбах, поэтому внешнему облику исторических зданий подобное новшество не особо угрожает при должном контроле со стороны властей.
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