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Предприятия Минэнерго сгенерировали более 6 миллиардов убытков в этом году

Предприятия Минэнерго сгенерировали более 6 миллиардов убытков в этом году

За три квартала 2021 года сумма чистых убытков предприятий Министерства энергетики достигла 6,2 млрд грн.

Об этом сообщает Марлин по итогам анализа сводного отчета о выполнении показателей финансового плана госпредприятий Минэнерго.

Преимущественно финансовое падение произошло в третьем квартале: за июль – сентябрь предприятия Минэнерго получили 4,6 млрд грн совокупных чистых убытков.

Больше всего убытков получили оператор “Укрэнерго” (3 млрд грн) и “ВостГОК “ (342,9 млн грн). Также убытки принесли “Добропольеуголь-добыча” (202,3 млн грн), “УК “Краснолиманская”“ (182,5 млн грн) и “Селидовуголь” (163,1 млн грн).

По результатам третьего квартала на 45 предприятиях Минэнерго трудоустроено 57 015 человек. Общие расходы на оплату труда составили 2,8 млрд грн.

Среднемесячные расходы на одного работника составили 15 тыс. грн, на одну единицу административно-управленческого персонала – 28 тыс. грн. Расходы на одного руководителя предприятий – 83 тыс. грн, а на члена правления – 576 тыс. грн.

По материалам Економічна Правда
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