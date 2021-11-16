Электросамолет компании Rolls-Royce установил новый рекорд скорости

Электросамолет Spirit of Innovation британской компании Rolls-Royce в ходе испытательного полета (16 ноября на авиабазе в графстве Уилтшир) установил мировой рекорд скорости — 623 км/ч.
Независимая экспертиза Мировой федерации авиаспорта пока не подтвердила рекорд. Но если это случится, то можно будет говорить о наибольшей скорости, которой когда-либо достигал электросамолет.
В Rolls-Royce утверждают, что самолет также побил отдельные рекорды на дистанции в 3 и 15 км и по скорости набора высоты до 3000 м.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сбой сервера Tesla привел к остановке электрокаров по всему мируВчера, 12:20 - 3422 14
В «Слуге народа» пообещали еще больше камер для фиксации нарушений на дорогах УкраиныВчера, 09:11 - 678 13
Украинцы не спешат покупать квартиры на «вторичке»Позавчера, 19:00 - 3855 7
Уганда и Зимбабве обогнали Украину: рейтинг стран по показателю пенсионных накоплений (инфографика)Вчера, 09:05 - 2296 5
Netflix снизил цены на подписку для украинцевВчера, 15:16 - 1226 3
Как украинцы уклоняются от уплаты налогов (инфографика)Вчера, 13:05 - 6156 3
Две области покидают «красную» зонуВчера, 12:40 - 4870
Сбой сервера Tesla привел к остановке электрокаров по всему мируВчера, 12:20 - 3422 14
Представлена новая Skoda Slavia за $13 500Вчера, 01:14 - 2718
Межбанк: почему стоит поторопиться с покупкой валютыВчера, 10:55 - 2446 2
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 906
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 1446 4
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 3245 5
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 1386
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1452