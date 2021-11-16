Электросамолет компании Rolls-Royce установил новый рекорд скорости

Электросамолет Spirit of Innovation британской компании Rolls-Royce в ходе испытательного полета (16 ноября на авиабазе в графстве Уилтшир) установил мировой рекорд скорости — 623 км/ч.

Независимая экспертиза Мировой федерации авиаспорта пока не подтвердила рекорд. Но если это случится, то можно будет говорить о наибольшей скорости, которой когда-либо достигал электросамолет.

В Rolls-Royce утверждают, что самолет также побил отдельные рекорды на дистанции в 3 и 15 км и по скорости набора высоты до 3000 м.