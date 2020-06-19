Как оформить ДТП с льготником

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что оформление ДТП с льготником происходит только при участии полиции.

Как объясняет МТСБУ, Европротоколом воспользоваться нельзя.

«Категории граждан, которые предусмотрены пунктом 13.1 ст. 13 закона, освобождаются от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств», — говорят в МТСБУ.

К таким категориям граждан относятся:

участники боевых действий и инвалиды войны, определенные законом;

инвалиды I группы, которые лично управляют принадлежащими им транспортными средствами;

лица, управляющие транспортным средством, принадлежащим инвалиду I группы, в его присутствии.

«Управляемые такими лицами транспортные средства без заключения в отношении них договора ОСАГО не относятся к обеспеченным транспортным средствам в соответствии с пунктом 1.7 ст. 1 Закона, в связи с чем указанные лица в случае наступления ДТП не имеют права оформлять такое происшествие без участия уполномоченных на то сотрудников соответствующего подразделения Национальной полиции в соответствии с пунктом 33.2 ст. 33 Закона», — сказано в сообщении.

Справка Finance.ua:

Европротокол специальный бланк унифицированного по всей Европе образца, который заполняется водителями-участниками ДТП на месте аварии без участия представителей Государственной автоинспекции;

в Украине более 35%, примерно 40 тыс. ДТП , регулируется по Европротоколу — по упрощенной процедуре;