Как оформить ДТП с льготником

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что оформление ДТП с льготником происходит только при участии полиции.
Как объясняет МТСБУ, Европротоколом воспользоваться нельзя.
«Категории граждан, которые предусмотрены пунктом 13.1 ст. 13 закона, освобождаются от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств», — говорят в МТСБУ.
К таким категориям граждан относятся:
«Управляемые такими лицами транспортные средства без заключения в отношении них договора ОСАГО не относятся к обеспеченным транспортным средствам в соответствии с пунктом 1.7 ст. 1 Закона, в связи с чем указанные лица в случае наступления ДТП не имеют права оформлять такое происшествие без участия уполномоченных на то сотрудников соответствующего подразделения Национальной полиции в соответствии с пунктом 33.2 ст. 33 Закона», — сказано в сообщении.
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