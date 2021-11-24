Штрафы бизнесу поднимут в 15 раз: за ошибки в какой отчетности будут наказывать

Бизнесу хотят ужесточить наказание за непредставление налоговой и аудиторской отчетности. Соответствующий проект закона на прошлой неделе Кабмин одобрил на своем заседании.

В настоящее время предусмотрена административная ответственность только за несвоевременную подачу или непредставление аудиторских выводов. Если такой закон будет принят, ответственность будет наступать за несвоевременную подачу или непредставление аудиторской и налоговой отчетности.

Законодатель, во-первых, расширяет объем ответственности за нарушение порядка представления налоговой отчетности. Во-вторых, расширяет перечень субъектов, к которым будет применяться такая ответственность.

Соответственно значительно возрастает и размер санкции – вместо штрафа в размере от 85-255 грн его поднимут:

за первое нарушение он будет составлять от 1700 до 2550 грн;

в случае повторного в течение года правонарушения размер штрафов возрастет от 2550 до 4250 грн. Следовательно, размер штрафов вырастет более чем в 15 раз.

Штрафы за нарушение порядка представления налоговой отчетности будут применяться как в отношении предприятий, учреждений, организаций, так и в отношении ФЛП.

“Ключевое нововведение состоит в том, что теперь законодателем предлагается привлекать к ответственности субъектов хозяйствования, а также физлиц-предпринимателей не только за отсутствие налогового учета или нарушение порядка его ведения, но и за нарушение порядка представления налоговой отчетности”, – рассказал юрист по корпоративному праву ЮФ Mitrax Николай Коломиец.

То есть, например, собираются наказывать за неподачу или представление с нарушением известной едва ли не каждому предпринимателю декларации по единому налогу.

За неподачу какой отчетности будут штрафовать:

Здесь все зависит от системы налогообложения, на которой находится предприятие или ФЛП.

В общем же штраф можно будет ждать за неподачу таких документов: