Штрафы бизнесу поднимут в 15 раз: за ошибки в какой отчетности будут наказывать

Бизнесу хотят ужесточить наказание за непредставление налоговой и аудиторской отчетности. Соответствующий проект закона на прошлой неделе Кабмин одобрил на своем заседании.
В настоящее время предусмотрена административная ответственность только за несвоевременную подачу или непредставление аудиторских выводов. Если такой закон будет принят, ответственность будет наступать за несвоевременную подачу или непредставление аудиторской и налоговой отчетности.
Законодатель, во-первых, расширяет объем ответственности за нарушение порядка представления налоговой отчетности. Во-вторых, расширяет перечень субъектов, к которым будет применяться такая ответственность.
Соответственно значительно возрастает и размер санкции – вместо штрафа в размере от 85-255 грн его поднимут:
Штрафы за нарушение порядка представления налоговой отчетности будут применяться как в отношении предприятий, учреждений, организаций, так и в отношении ФЛП.
“Ключевое нововведение состоит в том, что теперь законодателем предлагается привлекать к ответственности субъектов хозяйствования, а также физлиц-предпринимателей не только за отсутствие налогового учета или нарушение порядка его ведения, но и за нарушение порядка представления налоговой отчетности”, – рассказал юрист по корпоративному праву ЮФ Mitrax Николай Коломиец.
То есть, например, собираются наказывать за неподачу или представление с нарушением известной едва ли не каждому предпринимателю декларации по единому налогу.
За неподачу какой отчетности будут штрафовать:
Здесь все зависит от системы налогообложения, на которой находится предприятие или ФЛП.
В общем же штраф можно будет ждать за неподачу таких документов:
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