Бизнес по всему миру может потерять триллионы долларов: кто и почему пострадает

Борьба с изменением климата может повлечь обесценивание ряда активов, совокупная стоимость которых составляет триллионы долларов. Больше всего пострадает рынок недвижимости. Его активы, по оценкам специалистов, обесценятся на 7,5 трлн долларов.

Оценивая договоренность около 200 стран о сокращении использования ископаемого топлива с целью борьбы с изменением климата, достигнутую на конференции ООН по климату в Глазго, издание The Wall Street Journal (WSJ) отмечает: и сами климатические изменения, и борьба с ними могут привести к серьезным финансовым рискам.

Риски делятся на два типа:

ущерб от природных катаклизмов — засухи, наводнения и пр.;

расходы, связанные с энергопереходом.

Сейчас уже любой актив, чья возмещенная стоимость от использования или продажи окажется ниже балансовой, претендует на списание. При этом причина этого — изменение климата или меры по его сдерживанию, — не важна.

«Ряд предприятий уже начали избавляться от потенциально убыточных активов. А другие ждут более четких правил для учета выбросов углекислого газа», — отмечают аналитики.

Еще в 2019 году международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) оценивало стоимость «проблемных» активов по всему миру минимум в 11,8 трлн долларов. При этом в расчет брались и меры по борьбе с изменением климата, которые, по ожиданиям, будут полноценно развернуты к 2050 году.

По прогнозам аналитиков, больше всего пострадает сектор недвижимости. Ожидается, что в нем «проблемными» могут стать активы на 7,5 трлн долларов.

Среди причин этого — экстремальные погодные явления. Считается, что они могут причинить вред всем участникам рынка:

владельцам недвижимости;

страховщикам;

кредиторам.

Энергетическая промышленность потеряет 3,3 трлн долларов. Это — почти четверть общей стоимости «проблемных» активов.

При этом в WSJ отмечают, что значительная часть будущих убытков придется на добычу полезных ископаемых. Например, для того, чтобы удержать глобальное потепление на уровне ниже 1,5°C, по недавним исследованиям, более половины запасов ископаемого топлива придется оставить в земле.

Под мощным ударом будут и угольные электростанции, которые продолжают закрываться во многих развитых странах. По данным Управления энергетической информации, количество угольных электростанций в США за десять лет сократилось почти вдвое: с 580 в 2010 году до 284 в 2020-м.

Совокупное же обесценивание газовых и угольных активов уже к 2030 году может составить 68 млрд долларов. По расчетам рейтингового агентства S&P Global, они распределятся поровну:

газовых активов в зоне риска окажется на 34 млрд долларов;

угольных — на тех же 34 млрд долларов.

Впрочем, сейчас энергетические компании не спешат обвинять в своих проблемах климатические изменения. Так, прошлогоднее списание активов на 150 млрд долларов лишь немногие из них объяснили изменениями климата. Другие же причиной этого назвали обвал цен в условиях пандемии COVID-19.