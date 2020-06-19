Турция весной начнет прокладку газопровода к месторождению в Черном море

Турция весной 2022 года начнет прокладку газопровода к месторождению «Сакарья». Это крупное месторождение газа, найденное в акватории Черного моря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.
Как заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез, инженерные работы на газовом месторождении уже завершены.
«Мы выполнили все инженерные работы. Мы разместили заказы на высококачественные трубы. Мы будем выполнять эту работу вместе с компанией, которая является экспертом в своей области и имеет высокий уровень компетенции. Надеюсь, что мы проведем первую сварку, поместив трубы под воду весной 2022 года», — отметил министр.
Он также отметил, что весной в акваторию прибудет четвертое буровое судно.
Напомним, летом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Черном море обнаружили новое месторождение природного газа, запасы которого оцениваются в 135 млрд кубометров.
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