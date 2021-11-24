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Стало известно, за счет чего финансируют ремонты украинских аэропортов

Стало известно, за счет чего финансируют ремонты украинских аэропортов

Оказывается, что немалая доля финансирования украинских аэропортов, в частности, на их ремонты, приходится из лотерей. Об этом стало известно на форуме ассоциации «Аэропорты Украины», пишет fbc.ua

Начальник управления инфраструктурных проектов Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины (ДАИПУ) «Укринфрапроект» рассказала, что изначально планировалось финансирование за счет лотерей в размере 1 миллиарда гривен. Однако по факту сумма составляла лишь 160 миллионов, из которых 135 уже потрачено на реконструкцию Винницкого аэродрома.

Для проведения ремонтных работ в аэропортах Херсона и Ровно украинские депутаты направили прямую субвенцию из государственного бюджета в местные бюджеты соответствующих областей.

По ее словам, 440 миллионов гривен субвенций пришлись на реконструкцию взлетной полосы в Херсоне и еще 35 миллионов гривен на радиотехническое оборудование. В аэропорту города Ровно обновили светосигнальное оборудование, которое стоило 60 миллионов гривен.

Что же касается будущего украинских аэропортов, пока что в этом вопрос. ГАИПУ обратилось в государственные органы с просьбой предусмотреть в бюджете на 2022 год финансирование аэропортов Украины на сумму 4,6 миллиарда гривен. Из них 2,2 миллиарда планируется потратить на строительство нового аэродрома в Днепровском аэропорту, а 1,5 миллиарда гривен инвестировать в строительство нового аэропорта на Закарпатье.

Тем не менее, в госбюджете 2022 года на ремонты и строительство аэропортов Украины выделено 400 миллионов гривен.

Ранее мы писали о том, что новый аэропорт, а точнее большой авиахаб, планируют построить в Приазовье. Речь идет о местности между Бердянском и Мариуполем.

Также мы сообщали о сроках принятия Государственного бюджета на 2022 год. В Кабмине рассказали, когда проект будет полностью доработан.

По материалам Finance.UA
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