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Строительная амнистия: как подать декларацию о готовности объекта к эксплуатации, который строился без разрешения

Строительная амнистия: как подать декларацию о готовности объекта к эксплуатации, который строился без разрешения

Документы о готовности объекта к эксплуатации, если он строился без разрешений, подаются в бумажном виде через ЦПАУ. Но скоро такая услуга появится и на портале «Дія», отметили в Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, рассказывает, какие документы необходимо подать через ЦПАУ и как заполнить декларацию.

Кто может воспользоваться строительной амнистией? В видеоинструкции от ГИАГ отмечается, что под строительную амнистию попадают объекты класса последствий СС1, построенные на земельных участках соответствующего целевого назначения без разрешительного документа на выполнение строительных работ, а именно:

  • индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома общей площадью до 300 кв. м, а также хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения общей площадью до 300 кв. м, построенные в период с 05 августа 1992 года по 09 апреля 2015 года;
* здания и сооружения сельскохозяйственного назначения, построенные до 12 марта 2011 года.

Алгоритм действий. Чтобы зарегистрировать декларацию о готовности к эксплуатации объекта, который был построен без разрешительных документов, нужно подать следующие документы:

  • заявление;
  • заполненную декларацию;
  • копии необходимых документов.

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В «шапке» заявления указывается орган, которому направляется заявление, наименование или ФИО отправителя, его место жительства или местонахождение и номер телефона. В самом заявлении необходимо указать наименование объекта и его местонахождение. Это заявление также подписывают совладельцы земельного участка и/или указанного объекта.

После этого необходимо скачать и заполнить бланк декларации. Его можно найти в приложениях к Приказу Минрегиона №158.

Заявление и декларацию следует подавать вместе с копиями документов:

  • документ, удостоверяющий право собственности/пользования земельным участком соответствующего целевого назначения, на котором находится объект;
  • технический паспорт с отметкой о проведении технического обследования, если строительство касается индивидуальных усадеб, садовых и дачных домов общей площадью до 300 кв. м. включительно и хозяйственных приусадебных зданий площадью до 100 кв. м;
  • в остальных случаях надо добавить отчет о проведении технического обследования.

Подаются документы в местный ЦПАУ, который их принимает и передает в ГИАГ через е-систему в сфере строительства. Срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней, а проверить статус декларации можно на портале государственной электронной системы в сфере строительства по ссылке.

По материалам Finance.UA
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