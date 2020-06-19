Строительная амнистия: как подать декларацию о готовности объекта к эксплуатации, который строился без разрешения

Документы о готовности объекта к эксплуатации, если он строился без разрешений, подаются в бумажном виде через ЦПАУ. Но скоро такая услуга появится и на портале «Дія», отметили в Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, рассказывает, какие документы необходимо подать через ЦПАУ и как заполнить декларацию.
Кто может воспользоваться строительной амнистией? В видеоинструкции от ГИАГ отмечается, что под строительную амнистию попадают объекты класса последствий СС1, построенные на земельных участках соответствующего целевого назначения без разрешительного документа на выполнение строительных работ, а именно:
Алгоритм действий. Чтобы зарегистрировать декларацию о готовности к эксплуатации объекта, который был построен без разрешительных документов, нужно подать следующие документы:
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В «шапке» заявления указывается орган, которому направляется заявление, наименование или ФИО отправителя, его место жительства или местонахождение и номер телефона. В самом заявлении необходимо указать наименование объекта и его местонахождение. Это заявление также подписывают совладельцы земельного участка и/или указанного объекта.
После этого необходимо скачать и заполнить бланк декларации. Его можно найти в приложениях к Приказу Минрегиона №158.
Заявление и декларацию следует подавать вместе с копиями документов:
Подаются документы в местный ЦПАУ, который их принимает и передает в ГИАГ через е-систему в сфере строительства. Срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней, а проверить статус декларации можно на портале государственной электронной системы в сфере строительства по ссылке.
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