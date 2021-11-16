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Китай оштрафовал техногигантов за нарушение антимонопольного законодательства

Китай оштрафовал техногигантов за нарушение антимонопольного законодательства

Регулятор рынка Китая оштрафовал крупные компании, включая Alibaba, Baidu и JD.com, за нарушение антимонопольного законодательства. В Китае заявили, что техногиганты не сообщили властям о 43 сделках, заключенных еще с 2012 года.

Об этом пишет Reuters.

Каждую из компаний оштрафуют на 500 000 юаней ($78 000) – это максимальная возможная сумма по китайскому антимонопольному закону от 2008 года.

В агентстве отмечают, что Китай усиливает контроль над интернет-платформами, меняя принцип невмешательства, обосновывая это риском злоупотребления рыночной властью для подавления конкуренции, неправомерного использования данных потребителей и нарушения их прав.

Первым из указанных договоров был договор 2012 года с участием Baidu, а последним – соглашение 2021 года между Baidu и китайским автопроизводителем Zhejiang Geely Holdings о создании компании по производству автомобилей на новой энергии.

Другие сделки, на которые ссылается китайский регулятор, включают приобретение Alibaba в 2014 году китайской компании AutoNavi, которая занимается цифровой картографией и навигацией, и покупка в 2018 году 44% акций Ele.me с целью стать крупнейшим акционером службы доставки еды.

В декабре прошлого года регулятор впервые оштрафовал Alibaba, Tencent China Literature и Shenzhen Hive Box на 500 000 юаней за то, что они не сообщили должным образом о сделках для антимонопольных проверок.

По материалам Mind
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