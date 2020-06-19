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Рост бизнеса в ближайшие три года ожидают 76% украинских компаний – опрос

Рост бизнеса в ближайшие три года ожидают 76% украинских компаний – опрос

В Украине 76% руководителей ожидают роста своих компаний. При этом самым большим риском для украинского бизнеса в течение следующих трех лет респонденты считают операционные риски.

Об этом говорится в исследовании KPMG «Взгляд руководителей бизнеса» в Украине и мире в 2021 году.

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По данным аналитиков, 71% украинских компаний отмечают, что решающее значение для развития будет иметь органический рост — инновации, капитальные инвестиции, новые продукты и подбор персонала. 14% руководителей в Украине рассматривают возможность создания стратегических союзов с третьими сторонами.

В то же время руководители мировых компаний, по данным опроса, планируют использовать преимущественно неорганическую тактику для обеспечения роста: стратегические союзы с третьими сторонами, соглашения M&A, совместные предприятия и аутсорсинг. В целом 94% руководителей в мире и 81% в Украине уверены, что прибыль управляемых ими компаний будет расти в следующие три года.

Что касается роста украинской экономики, то в этом уверены 38% респондентов. В то время как роста мировой экономики ожидают 47% руководителей компаний. В мире СЕО более оптимистичны — 60% убеждены в росте мировой экономики.

Топ-5 рисков для бизнеса, по мнению руководителей:

  • операционные риски (убыток из-за ошибок во внутренних процессах);
  • регуляторные вызовы (несоответствие деятельности компании законодательству и нормам);
  • риск недостатка квалифицированных кадров и риск цепочки поставок;
  • киберугрозы;
  • проблемы окружающей среды и климатические изменения.

Относительно работы персонала, то только 36% опрошенных в Украине руководителей заявили, что большинство их работников будут на «удаленке» два или более дней в неделю.

По материалам Finance.UA
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