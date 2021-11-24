Украинцев хотят «привязать» к телефонным номерам: в Раде объяснили, для чего это нужно

Граждан Украины планируют обязать перевести на контракт телефонные номера, которые привязаны к банковским картам, чтобы сделать их именными. В настоящее время фракция «Слуга народа», которая является автором этой инициативы, проводит социологическое исследование на тему восприятия идеи украинцами.

В случае принятия законопроекта он не будет распространяться на телефонные номера, не связанные с какими-либо финансовыми операциями или цифровыми услугами. Об этом в программе «Острый вопрос» на телеканале Обозреватель рассказал народный депутат Украины от партии «Слуга народа», член комитета ВР по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко.

По его словам, речь идет о «революционном» законопроекте, цель которого — защитить граждан от мошенников, которые совершают преступления с банковскими счетами.

«У человека есть банковская карта, которая привязана к телефонному номеру. В случае мошеннических действий, происходящих с этой банковской картой с применением этого телефонного номера, человек обращается в киберполицию, киберполиция обращается к оператору, а оператор говорит, что этот телефонный номер не контрактный, припейдный. То есть это номер, который ничейный», — объяснил нардеп.

По его словам, мошенники с помощью социальной инженерии воруют такие номера, а затем с банковского счета похищают деньги.

Законопроект, который предлагают в «Слуге народа», предусматривает обязательное оформление контракта с мобильным оператором, если речь идет о номере, задействованном в финансовых или цифровых операциях.

«Если вы хотите иметь телефон, который в дальнейшем будете использовать для финансовых операций или для получения цифровых услуг, в частности для получения электронно-цифровой подписи, он в обязательном порядке должен иметь контракт с оператором мобильной связи для того, чтобы мошенник не смог его украсть», — рассказал Федиенко.

Он также объяснил, почему не стоит бояться привязки мобильного номера к конкретному человеку и почему это не будет означать, что человек попадет в поле зрения спецслужб.

«Некоторые говорят: теперь за нами будут следить спецслужбы, государство и т. д. 20 лет назад, возможно, так бы и было, но сейчас мы вошли в такую фазу цифрового общества, где спецслужбам вообще не нужно следить за вашим мобильным телефоном, потому что, как правило, люди сами о себе пишут в соцсетях», — отметил нардеп.

Он сообщил, что сейчас документ проходит этап социального исследования, чтобы определить, «насколько критично на него будет реагировать население». Результаты исследования ожидаются вскоре.