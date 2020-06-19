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Сбой сервера Tesla привел к остановке электрокаров по всему миру

Сбой сервера Tesla привел к остановке электрокаров по всему миру

Из-за крупного сбоя в работе сервиса компании Tesla во всем мире электромобили во время движения начали останавливаться, а некоторые функции перестали работать. Об этом сообщает Interestingengineering.

Функция полного самоуправления автопилота ошибочно принимала луну за желтый свет, поэтому машина замедлялась почти до полной остановки в неподходящее время. Владельцы авто Tesla сообщали, что не могут подключить свой телефон к автомобилю и не могут завести свои машины.

Также были проблемы, связанные с функцией “Умный вызов”, которая дает автомобилям возможность находить своих владельцев на парковках.

Генеральный директор Tesla Илон Маск традиционно коммуницирует с миром через социальную сеть Twitter. Миллиардер ответил в соцсети на одну из жалоб владельцев электрокара, написав, что проверит неполадку в работе сервера.

По материалам Дело
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