Сбой сервера Tesla привел к остановке электрокаров по всему миру

Из-за крупного сбоя в работе сервиса компании Tesla во всем мире электромобили во время движения начали останавливаться, а некоторые функции перестали работать. Об этом сообщает Interestingengineering.
Функция полного самоуправления автопилота ошибочно принимала луну за желтый свет, поэтому машина замедлялась почти до полной остановки в неподходящее время. Владельцы авто Tesla сообщали, что не могут подключить свой телефон к автомобилю и не могут завести свои машины.
Также были проблемы, связанные с функцией “Умный вызов”, которая дает автомобилям возможность находить своих владельцев на парковках.
Генеральный директор Tesla Илон Маск традиционно коммуницирует с миром через социальную сеть Twitter. Миллиардер ответил в соцсети на одну из жалоб владельцев электрокара, написав, что проверит неполадку в работе сервера.
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