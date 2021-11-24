Какие специалисты нужны Харькову: обзор рынка труда (инфографика)

Харьков входит в пятерку ключевых регионов на рынке труда Украины. В ноябре 2021 харьковские вакансии составляли 5% от всех актуальных вакансий на кадровом портале grc.ua.
Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал в grc.ua,, какие специалисты наиболее востребованы в Харькове и сколько им готовы платить.
Кого чаще ищут:
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Традиционно Харьков как первую столицу Украины сравнивают с Киевом, в котором тоже Сфера ИТ/телеком — на первом месте среди предлагаемых вакансий (20%). Однако, как утверждают аналитики, средняя предлагаемая заработная плата в этой отрасли выше – 69 200 грн. В сфере продаж в Киеве предлагают 24 400 грн. Сфера ИТ и Продаж доминирует в целом по всей Украине. На рынке труда сохраняется тенденция к стремительному развитию этих сфер, а следовательно, и открытию новых рабочих мест и перспектив в трудоустройстве.
Средняя предлагаемая зарплата в актуальных вакансиях в Харькове составляет 18 600 грн. Подавляющее большинство вакансий стартует от 11 700 грн (46%). Наиболее высокооплачиваемыми являются сфера ИТ/телеком и Высший менеджмент. Наименее оплачиваемыми сферами являются Рабочий персонал (11 700 грн) и страхование (10 700 грн).
Какую работу ищут? Ищут работу в Харькове преимущественно студенты и специалисты, которые только начинают карьерный путь (16%). В Харькове сконцентрировано много учебных заведений, поэтому и конкуренция среди молодежи составляет 6 человек на одно рабочее место. Далее по популярности поисковиков идут сферы:
Меньше всего соискателей в сфере Страхование и Инсталляция и сервис (0,1%).
Конкуренция. В среднем по Харькову вакансии перекрывают потребность в работе на 46%. Более трети всех вакансий Харькова (39%) открыты для специалистов без опыта работы или с минимальным опытом работы (до года). Еще 48% работодателей ищут специалиста с опытом работы от года до трех. 12% вакансий доступны кандидатам с опытом работы до шести лет. Для соискателей с опытом работы от 6 лет шансов трудоустроиться не очень много, но есть – для них открыто 1% вакансий.
При этом среди активных соискателей работы в Харькове подавляющее большинство — опытные кандидаты, почти половина (47%) с опытом работы более 6 лет. Соискателей без опыта работы всего 28%.
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