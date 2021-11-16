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Xiaomi основала вторую автомобильную компанию

Xiaomi основала вторую автомобильную компанию

Китайский производственный гигант Xiaomi работает над выходом на автомобильный рынок. После регистрации Xiaomi Automobile Co в сентябре компания зарегистрировала вторую автомобильную компанию.

18 ноября была образована компания Xiaomi Automobile Technology Co, возглавляет которую Лэй Цзюнь (Lei Jun), основатель и исполнительный директор Xiaomi. Эта компания имеет уставный капитал в 1 миллиард юаней (около 155 миллионов долларов). Сфера деятельности этой компании включает производство автомобилей на новой энергии и разработку соответствующих технологий.

Xiaomi официально объявила о планах по выпуску автомобилей в конце марта этого года. Для этого была создана дочерняя компания, которая занимается умными электромобилями. Первоначальные инвестиции составили около 1,5 млрд долларов, однако в следующие 10 лет компания инвестирует около 10 млрд долларов.

Лэй Цзюнь заявил, что Xiaomi будет использовать свой опыт и связи для создания автомобилей. У компании есть резерв наличности в 17 млрд долларов, а также отдел исследований и разработок, который включает 10 000 человек. Компания надеется использовать эти преимущества для создания лучшей в мире экосистемы умных автомобилей.

В октябре этого года Xiaomi объявила, что создала автомобильную команду из 453 человек. Xiaomi официально начнёт массовое производство своего первого автомобиля в первой половине 2024 года.

По материалам iXBT.com
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