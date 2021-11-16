Потребительские настроения украинцев ухудшаются: что стало причиной

Индекс потребительских настроений в Украине в октябре 2021 года составил 68,8, что на 0,3 пункта ниже показателя сентября. Падение индикатора вызвано снижением Индекса целесообразности делать крупные закупки, который уменьшился на 5,4 пунктов.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования Info Sapiens.

Индекс текущего положения упал и составляет 66,8, что на 2,6 пункта ниже показателя сентября. Индекс экономических ожиданий в октябре составляет 70,1, что на 1,2 пункта выше уровня этого индекса в сентябре.

В октябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 2,3 пункта и составляет 134,9. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 1,7 пунктов и составляет 191,9. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 6,2 пункта и составляет 133,6.

«В целом мы не наблюдаем существенных изменений в октябре по сравнению с сентябрем этого года. Однако все основные индексы существенно улучшились по сравнению с октябрем предыдущего года, кроме инфляционных ожиданий. Так Индекс потребительских настроений увеличился за год на 6,4 пунктов. Выросла также уверенность украинцев в национальной валюте: индекс девальвационных ожиданий упал на 27 пунктов», — комментируют аналитики Info Sapiens.

Исследование потребительских настроений в Украине проводилось GFK Ukraine с июня 2000 года, а с 2019 года его проводит Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. Во время исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут меняться в пределах от 0 до 200. Значение равно 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают негативные оценки.