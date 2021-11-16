0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 108 0

Потребительские настроения украинцев ухудшаются: что стало причиной

Потребительские настроения украинцев ухудшаются: что стало причиной

Индекс потребительских настроений в Украине в октябре 2021 года составил 68,8, что на 0,3 пункта ниже показателя сентября. Падение индикатора вызвано снижением Индекса целесообразности делать крупные закупки, который уменьшился на 5,4 пунктов.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования Info Sapiens.

Индекс текущего положения упал и составляет 66,8, что на 2,6 пункта ниже показателя сентября. Индекс экономических ожиданий в октябре составляет 70,1, что на 1,2 пункта выше уровня этого индекса в сентябре.

В октябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 2,3 пункта и составляет 134,9. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 1,7 пунктов и составляет 191,9. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 6,2 пункта и составляет 133,6.

«В целом мы не наблюдаем существенных изменений в октябре по сравнению с сентябрем этого года. Однако все основные индексы существенно улучшились по сравнению с октябрем предыдущего года, кроме инфляционных ожиданий. Так Индекс потребительских настроений увеличился за год на 6,4 пунктов. Выросла также уверенность украинцев в национальной валюте: индекс девальвационных ожиданий упал на 27 пунктов», — комментируют аналитики Info Sapiens.

Исследование потребительских настроений в Украине проводилось GFK Ukraine с июня 2000 года, а с 2019 года его проводит Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. Во время исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут меняться в пределах от 0 до 200. Значение равно 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают негативные оценки.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.