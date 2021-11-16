Audi представила электрический Q5 e-Tron (фото)

Компания Audi презентовала на автосалоне в Гуанчжоу новый электрический кроссовер Q5 e-Tron. Более того, автомобиль получил три ряда сидений, пишет avtomir.ua.
Оказалось, что новая модель является удлиненной версией Q4 e-Tron, поэтому внешне новичок предсказуемо мало отличается от оригинала. Но в Audi немного подкорректировали оптику, изменили оформление «лица», на 201 мм растянули кузов и добавили несколько декоративных элементов. Кстати, средний ряд сидений может быть или одним трехместным диваном, или парой отдельных кресел с проходом посередине (последнее решение на автомобилях Audi встречается впервые).
Понятно, что и техническая часть у электрического Q5 почти идентична Q4 e-Tron – обе построены на платформе MEB. В базе новичок предлагает только задний привод и двигатель мощностью 180 л. с. – это лишь на 10 «лошадок» больше, чем у младшей модели. Емкость батареи – 55 кВт-ч. Средняя комплектация предусматривает установку более мощного двигателя с отдачей 204 л. с. и батарею на 83,4 кВт-ч, что позволит проезжать без подзарядки около 560 километров (по устаревшей методике NEDC). На вершине гаммы располагается версия Quattro с полным приводом, двумя электромоторами и суммарной мощностью 313 «лошадей». Батарея у нее та же, а запас хода на 40 км меньше
Q4 e-Tron и Q5 e-Tron в Китае встанут на конвейер совместного предприятия SAIC-Volkswagen. Причем модели Audi будут производиться параллельно с электромобилями Volkswagen семейства ID, которые уже выпускает СП.
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