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День финансов: прогноз курса от Morgan Stanley, банковские карты для детей, конкурс от Finance.ua

День финансов: прогноз курса от Morgan Stanley, банковские карты для детей, конкурс от Finance.ua

Пятница, 19 ноября. О деньгах наличных и безналичных.

Прогноз от Morgan Stanley. Аналитики Morgan Stanley снизили оценку роста ВВП Украины в 2021 году до 3%. Также по мнению авторов прогноза, гривна продолжит укрепляться: 26 грн/$ в 2021 году; 25,5 грн/$ в 2022-м; 25 грн/$ в 2023-м.

  • Банк J.P. Morgan также ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2021 году — с 4,5% до 2,3%, при этом сохранил прогноз роста в 2022-м на 5%.

Новые правила для ФЛП. С 1 января следующего года в Украине ФЛП, которые работают с потребителями, должны будут установить РРО и выдавать чеки. После установки РРО все данные автоматически будут поступать налоговикам, поэтому скрывать свою выручку больше не выйдет. Также предпринимателей планируют контролировать. Пока на время карантина проверки в Украине запрещены. Но в дальнейшем будут выписывать штрафы.

Соцвыплаты на детей. Согласно бюджету, с 1 декабря размер выплат для детей до 6 лет составит 2 100 гривен, а на детей в возрасте от 6 до 18 лет вырастет до 2 618 гривен. В следующем году размер прожиточного минимума возрастет в два раза. Для детей в возрасте до 6 лет: с 1 июля будет составлять 2 201 гривну, с 1 декабря — 2 272 гривны. Для детей от 6 до 18 лет: с 1 июля — 2 744 гривны, с 1 декабря — 2 833 гривны. Как изменится размер выплат при рождении ребенка, рассказываем здесь.

Ремонт самой длинной трасы в Украине. Трасса М-30 Стрый — Изварино, которую также называют Дорогой Единства, стала самым масштабным проектом дорожной части программы «Большая стройка». Работы финишировали уже на 520 км, что составляет 82% от плана. До конца года запланировано обустроить новое покрытие на 634 километрах дороги М-30. Ожидается, что стоимость всего проекта составит 15,7 млрд грн.

Безналичные операции в Украине. Как сообщает НБУ, средняя сумма одной операции с использованием платежных карт в торговой сети за январь-сентябрь 2021 года составляла 232 гривны, в прошлом году – 223 гривны. В то же время средняя сумма операции по переводу с карты на карту – 1 490 грн (год назад – 1 438 грн), а средняя сумма операции по оплате товаров и услуг в интернете составила 400 грн (год назад – 440 грн).

☝ Кстати, многие украинские банки предлагают возможность оформить свою собственную банковскую карту и маленьким клиентам. Одни банки оформляют дополнительные карты на детей к карте родителей, другие – предлагают полностью самостоятельные карты, с отдельным счетом, которым будет распоряжаться только ребенок. В новом материале Finance.ua собрал самые интересные предложения банков на рынке для детей:

Банковские карты для детей 💳

Результаты налоговой амнистии. Добровольное декларирование продолжается в Украине уже третий месяц, за это время украинцы задекларировали активы общей стоимостью 157,2 млн гривен, а госбюджет получил 6,7 млн гривен налоговых поступлений.

💸 Деньги – важный спутник в жизни каждого человека. У всех нас: у миллионера, и у того, кто зарабатывает «минималку», остались воспоминания о том, как мы заработали свои первые деньги. У Finance.ua, как у портала о личных финансах, существует небольшая мечта! Мы очень хотим, чтобы о вашей уникальной истории узнали как можно больше людей. Расскажите о своем первом заработке в комментарии под новостью по ссылке ниже. Авторы самых классных рассказов получат от нас призы! 🎁

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В продолжение темы о деньгах, Нацбанк ввел в обращение памятные банкноты номиналами 20 и 200 гривен.

Памятная банкнота номиналом 20 гривен образца 2018 года: размер банкноты – 69 × 130 мм; тираж – 30 000 штук (в том числе 3 000 в конвертах и 2 000 в кляссерах).

Памятная банкнота номиналом 200 гривен образца 2019 года: размер банкноты – 75 × 148 мм; тираж – 30 000 штук (в том числе 3 000 в конвертах и 2 000 в кляссерах).

По материалам Finance.UA
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