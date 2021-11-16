Представлена новая Skoda Slavia за $13 500

В Индии презентована новая Skoda Slavia. Бюджетный автомобиль приходит на смену популярной модели Skoda Rapid.
Об этом сообщает издание Autocar.
Производство Skoda Slavia 2022 наладят именно в Индии, ее продажи стартуют в начале следующего года. Модель предназначена для развивающихся стран и будет относительно недорогой — цены стартуют примерно с 13 500 долларов.
Новая Skoda Slavia своим граненым дизайном с широкой решеткой радиатора и узкими диодными фарами напоминает лифтбек Octavia A8. Также можно увидеть общие черты с Volkswagen Polo Sedan нового поколения (он же Virtus), с которым автомобиль делит платформу MQB-A0-IN. По размерам авто больше предшественника:
Фото: Skoda
Увеличенные размеры позволили сделать автомобиль просторнее. Объем багажника составляет 521 л. В салоне в топовых версиях установлены 8-дюймовая виртуальная панель приборов и 10-дюймовый сенсорный дисплей.
Оснащение самого дорогого варианта также включает бесключевой доступ, климат-контроль, навигацию, вентиляцию сидений, беспроводную зарядку смартфонов и камеру заднего вида. Даже в базовой комплектации есть 7-дюймовый тачскрин.
Фото: Skoda
Для Skoda Slavia 2022 предложат на выбор бензиновые турбомоторы объемом 1,0 л (115 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.). Менее мощный двигатель доступен с 6-ступенчатой механической и автоматической КПП, а в 150-сильном варианте вместо автомата – 7-ступенчатый робот DSG. Наряду со стандартным седаном предложат внедорожный вариант с увеличенным до 180 мм клиренсом.
Фото: Skoda
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