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Представлена новая Skoda Slavia за $13 500

Представлена новая Skoda Slavia за $13 500

В Индии презентована новая Skoda Slavia. Бюджетный автомобиль приходит на смену популярной модели Skoda Rapid.

Об этом сообщает издание Autocar.

Производство Skoda Slavia 2022 наладят именно в Индии, ее продажи стартуют в начале следующего года. Модель предназначена для развивающихся стран и будет относительно недорогой — цены стартуют примерно с 13 500 долларов.

Новая Skoda Slavia своим граненым дизайном с широкой решеткой радиатора и узкими диодными фарами напоминает лифтбек Octavia A8. Также можно увидеть общие черты с Volkswagen Polo Sedan нового поколения (он же Virtus), с которым автомобиль делит платформу MQB-A0-IN. По размерам авто больше предшественника:

  • длина – 4541 мм;
  • ширина – 1752 мм;
  • высота – 1487 мм;
  • колесная база – 2651 мм.


Фото: Skoda

Увеличенные размеры позволили сделать автомобиль просторнее. Объем багажника составляет 521 л. В салоне в топовых версиях установлены 8-дюймовая виртуальная панель приборов и 10-дюймовый сенсорный дисплей.

Оснащение самого дорогого варианта также включает бесключевой доступ, климат-контроль, навигацию, вентиляцию сидений, беспроводную зарядку смартфонов и камеру заднего вида. Даже в базовой комплектации есть 7-дюймовый тачскрин.


Фото: Skoda

Для Skoda Slavia 2022 предложат на выбор бензиновые турбомоторы объемом 1,0 л (115 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.). Менее мощный двигатель доступен с 6-ступенчатой механической и автоматической КПП, а в 150-сильном варианте вместо автомата – 7-ступенчатый робот DSG. Наряду со стандартным седаном предложат внедорожный вариант с увеличенным до 180 мм клиренсом.


Фото: Skoda

По материалам Фокус
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